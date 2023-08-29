"Владу" окупованого Токмака перевозять в інше місто, - Федоров

Представників окупаційної "влади" Токмака на Запоріжжі перевозять в інше місто.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Оборона ворога дає тріщину, тож перші щури біжать з тонучого "російського корабля". За повідомленнями мешканців, місцева окупаційна "влада" - на низькому старті, її перевозять в інше місто", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поки невідомо, куди тікають представники окупаційної "влади".

Водночас російські окупаційні війська не тікають, їхня кількість збільшується.

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