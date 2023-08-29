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Понад 80% українців вважатимуть повернення всіх територій до кордонів 1991 року перемогою у війні проти РФ, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

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Понад 80% українців вважатимуть повернення всіх територій до кордонів 1991 року перемогою у війні проти РФ, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
83,5% українців вважатимуть повернення всіх окупованих територій України у кордонах 1991 року перемогою у війні з російськими загарбниками.

Про це свідчать дані соціологічного моніторингу "Українське суспільство", який провів Київський міжнародний інститут соціології на замовлення Інституту соціології НАН України у червні 2023 року, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, кількість респондентів, які орієнтуються на тривалу війну з агресором, збільшується, що цілком співставно з домінуючими уявленнями про бажані вимоги до перемоги України.

Так, 42% опитаних у червні 2023 року вважають, що війна триватиме понад рік (проти 26% у грудні 2022 року); пів року - рік – 34,3% (проти 49,6%); кілька місяців – 9,4% (проти 13,6%).

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Водночас 83,5% опитаних вважають, що нашою перемогою буде повернення усіх територій України у кордонах 1991 року. Інші змістовні варіанти не набирають навіть 5% (утримання контрольованих нині Україною територій – 1,6%; повернення усіх територій, крім Донбасу, – 1,5%; повернення усіх територій, крім Криму, – 3,7%; повернення усіх або більшості територій, захоплених після 24 лютого 2022 року, – 4,1%).

Понад 80% українців вважатимуть повернення всіх територій до кордонів 1991 року перемогою у війні проти РФ, - опитування КМІС 01

Понад 80% українців вважатимуть повернення всіх територій до кордонів 1991 року перемогою у війні проти РФ, - опитування КМІС 02

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Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    Вихід на кордони-91 - це:
    1. Потужний удар по головній "скрєпє" расєянского "общєства" - ідеї "собіранія зємєль срусскіх, пріращєнія матушкі-роіссі аж до послєднєго моря". ***** насправді не бог для русні. Якщо він просере Крим, русня його ненавидітиме більше, ніж цензорівці зєлю.
    2. Відсікання росії від корисних копалин Донбасу і Криму, що робить війну збитковою в плані розширення бази мінеральних (на жаль, не людських) ресурсів.
    Не вихід на кордони-91 - це протилежне: винагорода русні землями і відчуттям власної величі та всемогутності, заохочення "повторять і повторять".
  • CryptoShorts
    Цікаво, скільки з цих 80% готові зі зброєю відвойовувати території?
  • Liya d21d54a3
    А скільки з цих 83,5% безпосередньо згодні повертати наші землі? Бо чужими руками жар загрібати воно не складно.
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