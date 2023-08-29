Уряд перерозподілив 1,7 млрд грн на проєкти відновлення в регіонах України, - Шмигаль

Кабінет Міністрів ухвалив перерозподіл субвенції в 1,7 мільярда гривень від Європейського інвестиційного банку на реалізацію проєктів відновлення в регіонах.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Безпрецедентне фінансування уряд виділив на швидке відновлення. Це понад 43 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Сьогодні ухвалюємо важливу постанову про перерозподіл субвенції в 1,7 млрд грн на реалізацію проєктів відновлення в регіонах", - пояснив Шмигаль.

За його словами, це кошти Європейського інвестиційного банку, які уряд спрямовує на підконтрольні Україні території в бюджети міських, сільських і селищних громад.

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