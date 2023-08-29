Іноземцям, які воювали за Україну, спростили отримання дозволу на імміграцію
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука в телеграмі.
"Внесено зміни до постанови КМУ від 26.12.2002 N 1983 "Про затвердження Порядку формування квоти імміграції, Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень". Розширено коло іноземців та осіб без громадянства, які мають право на отримання дозволу на імміграцію в Україну", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, відтепер дозвіл на імміграцію в Україну зможуть отримати:
- особи, які три і більше років прослужили в Державній спеціальній службі транспорту України та Національній гвардії України;
- особи, які служили у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту України та Національній гвардії України (незалежно від строку військової служби) і були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоровʼя за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обовʼязків військової служби.
До повноважень Міністерства оборони України та Національної гвардії віднесено подання пропозицій до Державної міграційної служби України щодо встановлення квоти імміграції для вищезгаданих категорій осіб.
Також уточнено перелік документів, що подаються до Державної міграційної служби для отримання дозволу на імміграцію в Україну.