СБУ повідомила про підозру київському бізнесмену, який у 2022 році переказав до бюджету РФ понад 50 млн рублів
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.
Ідеться про бізнес-структуру, яка імпортує і продає в Україні кліматичну техніку зі Східної Азії.
За даними слідства, власник цього підприємства є засновником ще двох торговельних компаній у Москві.
Напередодні повномасштабного вторгнення Росії він виїхав до однієї з європейських країн, звідки координує свій бізнес, у тому числі на території країни-агресора.
Саме за вказівкою бізнесмена підконтрольні йому російські компанії продовжили свою комерційну діяльність після 24 лютого 2022 року і переказували мільйонні суми до бюджету РФ у вигляді податків.
Таким чином, тільки протягом минулого року він профінансував державну казну країни-агресора на понад 50 млн російських рублів.
За даними слідства, фактичне "операційне" управління підприємствами, зокрема в Росії, здійснювала із Києва фінансова директорка столичної компанії фігуранта. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили власнику підприємств та його підлеглій про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Оскільки ворожий поплічник перебуває за межами України, вживається комплекс заходів для його притягнення до відповідальності.
Щодо спільниці фігуранта – вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.