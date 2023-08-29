Ватикан про проросійські заяви: "Папа мав намір заохотити молодь зберігати й розвивати те позитивне, що є у спадщині Росії"

У Ватикані намагаються виправдити проросійські заяви Папи Римського Франциска про заклики ніколи не відмовлятися від спадщини Російської Імперії.

Про це заявив керівник пресцентру Ватикану Маттео Бруні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.

За його словами, Папа Франциск закликав "не звеличувати імперіалістичну логіку".

"Папа мав намір заохотити молодь зберігати й розвивати те позитивне, що є у великій культурній і духовній спадщині Росії, і, звичайно, не звеличувати імперіалістичну логіку і державних діячів, згаданих для позначення певних історичних періодів", – стверджує Бруні.

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Нагадаємо, 25 серпня Франциск виступив перед учасниками X Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі.

У своїй промові понтифік заявив: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії - великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви - нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам - дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами".

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко вже засудив цю заяву.