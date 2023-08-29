Катастрофа АН-26 2020 року під Чугуєвом: суд досі не розпочав розгляд справи

Суд за провадженням щодо катастрофи військового транспортного літака АН-26 під Харковом 2020 року, у якій загинули 7 військовослужбовців військової частини А4104 і 19 курсантів ХНУПС, досі не перейшов до розгляду справи по суті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

Як зазначається, справу слухає Київський районний суд міста Полтава.

Кримінальне провадження щодо загибелі 26 військовослужбовців було скеровано до суду 14 січня 2022 року.

Через повномасштабне військове вторгнення Росії 24 лютого 2022 року судовий розгляд не відбувався до квітня 2023 року.

Із квітня місяця по 8 серпня 2023 року суд провів тільки 3 засідання в рамках підготовчого, перехід до розгляду справи по суті не відбувся.

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Сторона обвинувачення заявила клопотання про залучення до розгляду кримінального провадження запасного судді, оскільки наявність 73 томів матеріалів справи, більше 40 потерпілих, 6 обвинувачених та близько 10 адвокатів, а також виняткова складність справи, неминуче призведе до його тривалого розгляду, зазначає джерело УП.

Крім того, у випадку зміни складу суду (якщо один із трійки суддів піде у відставку, чи захворіє, чи буде задоволено відвід) розгляд справи має починатися з початку. Якщо ж є запасний суддя, розгляд продовжується. Однак клопотання обвинувачення суд залишив без задоволення.

На думку джерела УП, такі обставини загрожують багаторічним розглядом справи.

При цьому всі обвинувачені заявили клопотання про зупинення розгляду справи, у зв’язку із тим, що вони проходять військову службу.

Водночас такі клопотання не підлягають задоволенню у зв’язку із тим, що фігуранти не були призвані під час мобілізації, а проходять військову службу на постійній основі, що йде у розріз ст. 335 КПК України, зазначає співрозмовник УП.

Також під час підготовчого засідання головуюча суддя повідомила про наявність клопотання сторони захисту про повернення обвинувального акту прокурору, однак такого клопотання не заявлялось, а також стороні обвинувачення для ознайомлення не надавалося.

Співрозмовник видання "Українська правда" зазначив: "Такі обставини свідчать про пошук судом причин та надуманих підстав для унеможливлення розгляду вказаної кримінальної справи та небажання її розглядати, не дивлячись на смерть 26 військових льотчиків, які на даний час виконували б бойові задання".

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В "УП" нагадали: Обвинуваченими у вищевказаному кримінальному провадженні є: колишній командувач Повітряних сил ЗСУ – радник секретаря РНБО Сергій Дроздов, ексначальник Харківського національного університету Повітряних сил Олександр Турінський, екскомандир військової частини А4104 В’ячеслав Глазунов, його колишні заступники Олександр Вовк, Роман Куценко, екскерівник польотами цієї частини Олександр Жук.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа.Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

За фактом авіакатастрофи відкрили кримінальне провадження за ст.416 (порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило катастрофу й тяжкі наслідки) ККУ.

У вересні 2021 року генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що розслідування падіння літака Ан-26 біля Чугуєва перебуває на завершальній стадії і готове до передачі в суд, однак захист екскомандувача Повітряних сил затягує цей процес.

На думку слідчих, основною причиною падіння літака АН-26 біля Чугуєва Харківської області у вересні 2020 року, в результаті якої загинули 26 військовослужбовців, був дозвіл на злети конвеєрним способом.