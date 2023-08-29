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Ракетний удар у Полтавській області: знайшли тіло четвертої жертви

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Ракетний удар у Полтавській області: знайшли тіло четвертої жертви
29 серпня, на другу добу після російського ракетного удару по олійниці у селі Гоголеве на Полтавщині, рятувальники знайшли тіло четвертої загиблої людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в телеграмі.

"На другу добу після ворожого обстрілу рятувальники знайшли тіло четвертої людини. Співчуваємо рідним та близьким невинних жертв терористичного акту росіян. Ворог обовʼязково буде покараний!", - ідеться в повідомленні.

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