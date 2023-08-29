ДБР не допитувало Баканова у справах про держзраду його підлеглих, - ЗМІ. ВIДЕО

Ексглаву СБУ Івана Баканова не допитували у справах про державну зраду його колишніх підлеглих.

Про це йдеться у розслідуванні Громадського, інформує Цензор.НЕТ.

Адвокат ексочільника Головного управління СБУ в АР Крим Кулініча, якого підозрюють у держзраді, каже, що його клієнт лише виконував накази тодішнього глави СБУ Баканова.

"Йому інкримінують, що начебто він самовільно залишив місце своєї дислокації і мав відправитися на пункт евакуації. Проте це була пряма вказівка, яку він виконував", - сказав адвокат Дмитро Паламарчук.

"Якщо не захистимо Київ, Україні кінець, тому ви потрібні тут". Приблизно так Баканов пояснював своїм підлеглим з прифронтових регіонів, чому вони мають все кинути і їхати в столицю. ... Надвечір 25 лютого майже весь київський апарат СБУ був евакуйований до Львова та на Вінниччину. Тобто в Києві залишилося обмаль людей", - кажуть автори матеріалу.

Журналісти зазначають, що ексглаву СБУ в Криму Кулініча судитимуть за держзраду та заволодіння зброєю. За даними слідства, Кулініч (на той час — чинний офіцер з особливих доручень I категорії групи помічників та консультантів керівництва СБУ) співпрацював із ФСБ РФ, на початку повномасштабного вторгнення наказав особовому складу покинути місце служби, а пізніше — видав штатну зброю людям, які не мали стосунку до СБУ.

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Ексочільнику управління СБУ в Харківській області Роману Дудіну також інкримінують державну зраду. За даними слідства, Дудін незаконно наказав спецслужбовцям покинути територію Харкова, створив умови для здачі росіянам наявної зброї та самовільно залишив місце несення служби.

26 лютого він отримав наказ від Баканова "висуватися на Київ".

Дудін розповів, що із 24 до 26 лютого 2022 року він перебував у Харкові та виконував свої посадові обов'язки. 26 лютого 2022 року, за словами Дудіна, його вже в Києві залучали до "оборони урядового кварталу". А 28 лютого - відпустили назад до Харкова.

Водночас ДБР заявляє, що Дудін виїхав до Києва самовільно та незаконно.

"Ще один обвинувачений у державній зраді та самовільному залишенні місця дислокації в Херсоні — колишній керівник СБУ АР Крим Олег Кулініч. 24 лютого 2022 року Олег Кулініч звітував керівництву про ситуацію в Херсоні. Приблизно о 13:00 24 лютого 2022 року Кулінічу дали наказ їхати до столиці. Від Баканова вказівку Кулінічу передав заступник голови СБУ Володимир Горбенко", - йдеться в розслідуванні.

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В Офісі Генпрокурора "Громадському" повідомили, що Баканов не має статусу свідка у жодному із цих кримінальних проваджень.

"Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні Б. як свідок не допитувався. Під час судового розгляду вказаного кримінального провадження прокурорами, які підтримують публічне обвинувачення у ньому, у разі необхідності буде вирішене питання щодо виклику та допиту Б. як свідка", - йдеться відповіді.





Повний текст розслідування:

Ми отримали доступ до внутрішнього листування СБУ, перечитали сотні документів, поговорили з десятками службистів, аби точно відтворити події початку великої війни. Якщо спростити все це до банального простого, то ця історія про те, як Василь отримав омріяну посаду голову СБУ, а очільник Офісу президента Андрій Єрмак разом з Олегом Татаровим вочевидь взяли під контроль ще один правоохоронний орган. Таємні переписки Івана Баканова з підлеглими, яких через кілька місяців назвуть зрадниками і посадять за грати. Втеча харківських, херсонських і київських сбушників у перші дні повномасштабного вторгнення. Хаос в конторі

(Закадр) Василь Малюк, голова Служби безпеки завжди був кар’єрним контррозвідником. Все життя він провів у СБУ, від початку вторгнення став першим заступником Івана Баканова. Шлях до посади голови для Малюка пройшов через велике очищення контори

Першими під роздачу потрапили генерали Андрій Наумов, очільник головного управління внутрішньої безпеки СБУ. Та Сергій Криворучко, очільник Херсонської СБУ, Зеленський позбавив їх генеральських звань. Вперше в історії СБУ, також державним зрадником оголосили Олега Кулініча, начальника СБУ Автономної республіки Крим. Його затримали в липні минулого року. Останнім зрадником став ексочільник Харківського главку Служби Роман Дудін. Спочатку Володимир Зеленський просто звільнив його. Але вже у вересні Дудіна заарештували за підозрою у держзраді

(Зеленський) Випадковим генералам з нами не по дорозі. Тому вже більше не генерали Служби безпеки України Наумов Андрій Олегович та ексначальник УСБУ в Херсонській області Криворучко Сергій Олександрович.

(Закадр) Державні зрадники проникли на найвищі щаблі контррозвідки під час війни. Зрештою саме за це було звільнено Івана Баканова. Президент прямо сказав про це у своєму відеозверненні. Але Баканов, якого називали другом дитинства Зеленського, єдиний з усіх, хто живе сьогодні звичним життям. Наумов втік з України 23 лютого, а нині перебуває під вартою в Сербії. Дудін і Кулініч – у Лук’янівському СІЗО у столиці. А от доля зрадника Криовручка стала для нас несподіванкою

(запис розмови з Криворучком)

- Я ж кажу взагалі, я ж не є предметом ніяких кримінальних проваджень відносно мене немає. Нічого немає, бо я ж знаю, що немає підстав

- Скажіть, будь ласка, щоб я від першоджерела це зрозуміла, яка у вас зараз посада?

- На сьогоднішній день, моя посада, я находжусь в розпорядженні голови Служби безпеки України

- Але ви лишаєтесь на службі

- Звісно. Я закріплений за головою Служби безпеки України. Я підпорядковуюсь до нього

(закадр) Сергій Криворучко – саме той випадковий генерал, якого Зеленський позбавив звання і на всю країну оголосив зрадником. І ось він, вільна людина, без кримінальних проваджень. Криворучко зізнався,що залишається в конторі і приставлений до самого Василя Малюка

(запис розмови з Альоною Семикіною, радницею голови СБУ)

- Він не є діючим співробітником, не зважаючи на те, щ фактично числиться до сих пір в СБУ, він не є людиною, прикріпленою до Малюка. Це його якась неправильна інтерпретація. Він є в розпорядженні центрального управління

Сергія Криворучка позбавила звання бригадного генерала і звільнили з посади. О і все станом на зараз. Інші люди, призначені зрадниками одночасно з Криворучком, зараз підсудні. І роману Дудіну, який на момент початку великої війни був у Харкові, і Олегу Кулінічу, який був у Херсоні. Окрім державної зради Державне бюро розслідувань інкримінує ще і самовільне залишення міста дислокації у перші дні повномасштабного вторгнення. І один, і другий стверджують, зо поїхали з особистої вказівки безпосереднього керівника Івана Баканова.

(Рахманін) З усіх спецслужб, з усіх розвідувальних, контррозвідувальних органів перед війною ледь не єдина – це Служба безпеки, яка найбільше схилялася до точки зору, що широкомасштабного вторгнення не буде і скоріше за все, війни навіть в будь якому. Такої активної фази війни в будь-якому вигляді не буде. Вони не заперечували цей факт, але вони ставили під величезний сумнів на відміну від, наприклад, інших структур. З іншого боку, вони говорили, що вони готові до будь-чого, вони повністю готові до будь-яких дій, вони рішуче налаштовані, у них все під контролем. В перші дні, перші тижні, навіть, в перші місяці вони наочно продемонстрували, що було трохи не так. Хаос і дезорганізація в цій структурі було набагато більше, ніж вимагала ситуація

(Чиканова) Колишній керівник УСБУ в Харківській області підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень. Йому загрожує довічне ув'язнення.

(закадр) Зараз і Дудін, і Кулініч під сімома замками в Лук’янівському СІЗО. З наших джерел, справи перебувають на особливому контролі Офісу президента. І саме звідти надійшла вказівка повністю ізолювати підозрюваних від суспільства. Ми змогли передати запитання і Роману Дудіну, і Олегу Кулінічу безпосередньо в СІЗО. І отримали від них відповіді. Ми отримали повний доступ до переписок і одного, і іншого з їхнім безпосереднім керівником Іваном Банкановим. Та закритих груп листування керівництва південних регіонів з різних джерел. У нас були сумніви щодо достовірності цієї інформації, коли ми побачили лише скріншоти в інтернеті без контексту. Тому нам було важливо прочитати це листування від початку і до кінця. І ми це зробили. І щоб показати, що коїлося в конторі в отой перший день, треба почати з початку

(Дудін) ДРГ в складі 6 чоловік обстріляли прикордонний наряд.

(закадр) О п’ятій ранку Харків першим (нерозб) обстріляли із систем залпового вогню, нанесені удари по військових спорудах.

(Дудін) Тривають пошуки та ліквідація ДРГ.

(закадр) 6:30. Атака на Харківський телецентр

(Дудін) Берут в кольцо, но не заходят

(закадр) Станом на 16:20 поранення отримали 42 мирних жителі Харківської області.

(Дудін) Взвод солдат вийшли з посадки. Пішли в бік вул.Бучми

(закадр) Знищено дамбу у Печенігах, вибухи ХТЗ, Салтівка, Олексіївка. Підірвано залізничні колії у Куп’янську.

(Дудін) По солдатикам выехали. Посмотрим

(Баканов) +

(Дудін) 24 числа війна для мене почалася о четвертій годині 25 хвилин, коли командувач Східного регіонального управління Держприкордонслужби генерал Бобринюк і повідомив, щ почалися обстріли.

(закадр) Роман Дудін, 39 років. колишній очільник Харківського управління СБУ. Підозрюється у државній зраді, самовільному залишенні військової частини, непокорі.

(Дудін) За командою підняв весь особовий склад Харківського гарнізону. Усі керівники зібралися у мене, приблизно з 6 до 7 години. Все керівництво регіону, в тому числі, до речі, пан Терехов і пан Синєгубов. Вони також були на цій нараді.

(закадр) 26 лютого Дудін отримав наказ разом зі спецназом прибути у Київ.

(Баканов) Бажаю здоров’я. На Київ видвігайтесь

(Дудін) + Я и 24 бойца Альфі двигаем на Киев, маршрут согласован с Дусиком

(Баканов) +

(закадр) Приблизно так само Баканову звітував і очільник Кримської СБУ Олег Кулініч, який на момент повномасштабного вторгнення знаходився в Херсоні

(Кулініч) Почалися обстріли наших КПВВ. На позиції виходять гради. Піднімаємося по бойвій тривозі

(Баканов) Обстановка?

(Кулініч) Лупят коридор на Мариуполь и Очаков. Система управления группировкой потеряна, подхватываем, кто готов, и уходим по полям. Авиа пошли на Херсон. Мосты взрывают.

(Лист Кулініча) Орієнтовно о 8:00 24.02.22 за ініціативи Івана Баканова в режимі закритої відеоконференції було проведено оперативну нараду під його головуванням

(закадр) Олег Кулініч, ексочільник управління СБУ в Криму. Навчався у радянській школі КДБ та академії ФСБ Росії. До 2009 року працював у СБУ. Згодом у державній компанії Енергоатом під керівництвом у держзраді Андрія Деркача. У жовтні 2020 року президент Зеленський призначив Кулініча начальником управління СБУ в Криму. Зараз Кулініч і сам став підозрюваним у державній зраді

(Лист Кулініча) За результатами доповіді з розвідки обстановки на Кримському напрямку головою СБУ надано вказівку щодо забезпечення евакуації жінок та дітей з міста Херсон. Також виведення особового складу на запасний пункт управління. Я, вже з наближенням військ РФ до міста Херсон, останнім покинув будівлю СБУ і вирушив у східному напрямку Херсонської області.

(Кулініч) Виходячи з динаміки просування в глибину орків, відрізний зкп Херсона, відсутність будь-якого зв'язку з УВ Південь протягом останніх 10годин. Дайте позицію першої особи

(Баканов) Рухайтеся на Київ. Ти де? Коли будеш?

(Кулініч) Пробиваюся колоною на Київ, проходжу Миколаївську область. В Кропивницькому зупинятися не буду. Докладу всіх зусиль, аби швидко рухатись з допомогою до вас на Київ… Проходимо Обухів. Куди йти? На 33?

(Баканов) На 33. Всі на місці, всі чекаємо.

(Кулініч) При в’їзді в Київ підтягну ще одну групу резерву всі готові, в стадії очікування і отримання наказів до бою

(закадр) Кулінічу вказівку їхати до столиці від Баканова передав його заступник Володимир Горбенко. І сам він підтвердив нам достовірність цієї переписки.

(запис розмови з Горбенком)

- А ви можете пояснити, чому він мав їхати саме у Київ?

- Захищати столицю, яка була майже в оточенні

- Я правильно розумію, що ця команда була узгоджена з керівництвом

- Ви правильно розумієте, правильно. Але, я думаю, це питання ви маєте задати Івану Геннадійовичу. Іван Геннадійович перебував… І всі заступники голови перебували в одному кабінеті. І деякі там керівники департаментів. Тобто це були зважені загальні рішення. Далі транслювали всім.



- (Дмитро Паламарчук, адвокат Кулініча) Взагалі, все що він виконував і до 24 лютого, і після 24 лютого, всі його дії були узгоджені і були наказами. Все, що він виконував, це були прямі або через когось

- (нерозб)

- Зі своїм безпосереднім керівником. Не узгоджував, а йому віддавали наказ. І цей наказ також лунав від нього.

- Це хто?

- Баканов Іван Геннадійович. Йому інкримінують, що начебто він самовільно залишив місце дислокації своєї і мав відправитися на пункт евакуації. Проте пряма вказівка, яку він виконував, і враховуючи, що ми зараз знаходимось в місті Києві, я вважав, щ він виконував її сумлінно.

(закадр) Формулювання ДБР про залишення місця дислокації залишилося сумнівним, навіть якби жодних вказівок не було. Головний офіс Кримського главку СБУ розташований у Києві. Тобто Кулініч навіть формально свого місця служби не полишав. А просто переїхав з одного офісу в інший. В перші дні вторгнення росіян в Службі панував хаос. Ось свідчення одного із співробітників Київського управління.



- (Андрій, співробітник СБУ) 24-го … коли це? О 5 ранку, здається, керівник всіх обдзвонював в месенджері по закритому зв’язку і каже: тривога, негайно прибути. Тут уже я, як людина з досвідом…



- Ви вже поняли, що таки да



- Що таки да Що таки да. Викликали люди таксі, сіли, поїхали. Приїхали – що там? – перевдягнулися по формі, зброю на себе… ну як зброю? Один пістолет. Тривожна валіза. Всі там поки зібралися, поступила команда знищувати документи. І це весь ранок так короче і ти сидиш, у тебе чистий кабінет. Немає нічого. Комп’ютер розкручений, всі папери вивезені і знищені. Тобто в тебе взагалі немає ні фіга. І ти такий сидиш, чекаєш, чекаєш. Тут – бабах, короче, ето самоє, чуємо прильот. А це, виявляється, був прильот по ГУРу, десь близько 11-ї. кинджал прилетів. І десь там команда надійшла десь хвилин за 10, я думаю, що там – ракетна тривога і треба негайно покинути приміщення. І тут всі починають хапати свої речі і вибігати з ними. І це, конечно, ще те було зреліще. І так по ходу з’ясовуємо, ближче до вечора, що там, наприклад, інформаційно-аналітичний департамент – їм евакуація на Львів. Ти такий: ну, ні фіга себе. Ну ладно, це типу аналітики, у них там бази даних, сервера, таке. Потім режимно-секретні служби. Теж їм треба вивозити справи, все-таки. Потім виявляється, що і ДГХ там кудись чмурнуло. І всі, скажімо так, допоміжні підрозділи, вони вже кудись там десь після обіду, вони знали, що їм треба їхати на Львів. Вони там поїхали. Я так розумію, що 25 вони вже були у Львові всі. Скажімо так, 10% Служби знаходилося і далі на робочих місцях. Альфа, я думаю, вся знаходилася.



- 10% кажете?



- Приблизно так. Контррозвідка лишилася вся департамент, а інші департаменти знаходилися в евакуації до 25 березня, до дня Служби. Тому що уже десь через 2-3 тижні війни надійшло розпорядження Баканова – усім прибути у Київ, хто знаходився в евакуації, і приступити до виконання своїх посадових обов’язків. І до 25 березня всі мали прибути.

(закадр) Якщо не захистимо Київ, Україні кінець, тому ви потрібні тут. Приблизно так Іван Баканов пояснював своїм підлеглим з прифронтових регіонів, чому вони мають все кинути і їхати в столицю. Як ми вже знаємо, надвечір 25 лютого майже весь київський апарат СБУ був евакуйований до Львова та на Вінниччину. Тобто в Києві лишилося обмаль людей. Імовірно саме тому Дудін і Кулініч терміново знадобилися Баканову саме тут.

(Дудін з СІЗО) На вул. Володимирській, 18, це Київське управління, висів амбарний замок. Служба безпеки України… керівництво було… був пан Баканов, пан Андрющенко, Горбенко – ну, всі зами Баканова. Було керівництво департаментів, главків, було спецпризначенці Альфи. Напевно, все. Я зі своєю групою, десь 30 осіб, ми зайняли другий поверх на Володимирській. І також разом зі своїм спецназом, ми виїжджали, відпрацьовували адреси на вул.Костьольній, на вул. Хрещатик – центральна частина міста біля урядового кварталу. Ситуація в Києві була настільки складна. Чому нас 28-го відпустили назад у Харків? Тому що саме тоді розвернулися дві бригади

(Рахманін) Якщо ми говоримо про накази і говоримо, наприклад, про Кулініча і про Дудіна, напевно, логічно було б, щоб допитали Івана Геннадійовича Баканова і просто його запитали, він віддав такий наказ чи ні? За моєю інформацією, я можу помилятися, може, щось змінилося, його по жодній з цих справ не допитували в якості свідка. Що для мене виглядає, щонайменше, дивно. Якщо ми з вами зараз сперечаємося, був цей наказ, він віддавався всім чи віддавався вибірково, він віддавався лише в месенджері чи він належним чином дублювався у вигляді документа? Чого простіше? Викликати Івана Геннадійовича Баканова, який, як мені відомо, перебуває на терені України і поставити йому це питання. Тоді б ми з вами зараз не гралися б в умовний спосіб, а оперували фактами. Але чомусь цього не зроблено. Сподіваюсь, що буде зроблено. Ну, чому цього не зроблено? Питання не до мене і не до вас.

(закадр) 1 березня Роман Дудін зі своїми підлеглими повернувся до Харкова. Про всі свої дії він звітував Баканову у месенджері. Баканов звично плюсував. Так само він плюсував і все ще відбувалось ще до 24лютого. Але Державне бюро розслідувань вперто наполягає, що до війни Харківська СБУ зовсім не готувалась.

(Чиканова) Експосадовець напередодні 24 лютого 2022 року знав про високу імовірність початку повномасштабного наступу на територію України збройних сил РФ, але замість організації роботи щодо протидії ворогу, він фактично зайнявся саботажем

(Дудін) Я як начальник управління людей не вивозив. Я воював , а не вивозив. Це (нерозб) начальник управління (нерозб)

(заакадр) Ще один із пунктів обвинувачення Дудіна. Знав і нічого не робив, стверджує ДБР, але сь відео із Харківської ОДА, зняте рівно напередодні вторгнення. Дудін прямим текстом доповідає голові ОДА Синєгубову: війська ворога стоять на кордонах, їх кількість постійно збільшується, офіцери по радіо обговорюють Україну. Звітує про підготовку

(Дудін) Бачимо, що дуже все неоднозначно і дуже… дуже… скажемо так, має тенденції саме до негативу. Те, що стосується нас. На сьогоднішній день штаб АТЦ працює повністю у злагодженому режимі, дуже сильно посилилася складова ППО. Фактично на сьогоднішній день веж сформоване повністю військове керівництво, зроблені всі необхідні заходи, в тому числі мінування потенційних підходів. Вже на сьогоднішній день я можу сказати, що сформовано 2 пояси оборони Харкова лише з військових. Кожного дня ми вбачаємо активні спроби дестабілізувати ситуацію

(закадр) Отже. Дудін справді знав, що напад відбудеться, готувався до нього і доповідав про це голові ОДА, така ж сама нарада 23 лютого відбувалась і в Херсоні. На ній був присутній очільник місцевого главку СБУ Сергій Криворучко. Але там, на відміну від Харкова, в публічний простір виставили лише частину для преси. Голова обладміністрації Геннадій Лагута

Ми будемо дивитися людям в очі, щоб показати, що ми єдина команда, яка працює на благо держави, Херсонської області і всіх жителів Херсонської області.

(закадр) На закритому засіданні був присутній і командир 124 Херсонської бригади ТРО Дмитро Іщенко.

Там доповідали начальник АТЦ, начальник СБУ, що вторгнення ніякого не буде. Це було о 19 годині, каже Іщенко

(закадр) Хоч Криворучко і переконував Херсонську владу, що ніякого вторгнення не буде, зараз і на волі, і на службі. натомість Дудіна, який попереджав, звинувачують у державній зраді. На думку слідчих ДБР, власне зрада Дудіна полягає у спробі захоплення влади в Харківській області і тимчасового відсторонення Синєгубова від посади. В результаті Синєгубова не зміг взяти участь в селекторній нараді з Офісом Зеленського опівдні 24 лютого.

(Дудін) Зашли в ХОДА.

(Баканов) Мэра верните с губером

(Дудін) Принял

(Баканов) Позвоните Терехову, успокойте. Скажите, мы команда

(Дудін) Успокоил, но не извинялся.

(Баканов) +

- Коли Терехов пропав зі зв’язку?

- (Олег, колишній співробітник СБУ) О шостій повідомив, чи о п’ятій з чимось і потім він пропав

- 24 лютого?

- Да, і потім він пропав. І Синєгубов пропав. Зі слів Дудіна, вони були на дачі Фельдмана. Фельдман – це ОПЗЖшник. І була задача їх найти

- Кого найти

- Відповідно Синєгубова і Терехова, де вони

- Їх не було

- Їх не було. Ну. Вони не виходили на зв’язок

- Це перший день війни

- Перший день війни, так. Вони не виходили на зв’язок. Йому дає Баканов приказ знайти їх. Він шукає, конечно. Що йому? Знайдіть їх і все. Знайшов, да, може, він в жорсткій формі це зробив, але він це зробив. Але там не було, що їх виводили там під руки, чи ще щось. Вони вийшли собі спокійно, пішли. Я не думаю, що Дудін би просто без наказу з Києва просто пішов там наягнути голову ОДА.

(відео Думка) Надо, чтобы вы покинули кабинет…

(Олександр Кожевніков, адвокат Дудіна) Державна зрада у нас полягала, на думку обвинувачення, вона полягала в тому, що він нібито відсторони від виконання обов’язків в період часу з 11 години до 13:00 голову Харківської ОДА, потім він надав команду на евакуювання свого підрозділу і пошкодив держспецзв’язок. Мною, знову ж таки, для перевірки вказаних обставин був здійснений адвокатський запит для того, щоб встановити, чи було взагалі це відсторонення і на Офіс президента. Але вони не володіють жоодною інформацією, що голова Харківської ОДА був відсторонений від посади. Я як розумію, якщо я був би голвою Харківською ОДА, мене відстороняють від посади, я напевно ж безпосередньо зателефонував би, доповів вищому керівництву, що така ситуація відбувається. А я так розумію, таких дзвінків не було

(закадр) Навіть сам Синєгубов запевняв Дудіна, що не має до нього претензій

(запис розмови Дудіна з Синєгубовим)

- ы мне скажи, тут меня этот самый, как его, Киев подгружает, бл*дь, говорит, что кто-то здесь не видит СБУ работу и так далее… У тебя какие-то вопросы есть к нам? Претенезии, какие-то истории

- Нет, у меня нет

- То есть везде все ровно, контора свю функцию віполняет

- У меня абсолютно. Ром, у меня абсолютно

- Я просто не могу понять, откуда ветер дует, потому что этот самый… сов семи взаємодієм, всех вытягиваем и всем помогаем. Что происходит? Кто там подливает? Я, честн6о говоря, понять не могу

- Не знаю. Я даже, честно говоря, внимания не обращаю. На меня тоже что-то там льют, где-то что-то по какой-то взаимодие. Я говорю: ребята, давайте все уже будем после войны разбираться. Ну, смысла никакого нет

(закадр) Але претензії до Дудіна мав на той час заступник Єрмака Кирило Тимошенко. Він часто згадувався у переписках. Але його справжня роль в цій історії спочатку була незрозуміла.

(Дудін) Кратко по ситуации. Даваид Арахамия и Кирилл Тимошенко вчера были в Харькове. Приезд был согласован с Будановым. В ходе визита разведчики от его имени наградили губернатор и мэра пистолетами.

(Баканов)…

(закадр) Кирило Тимошенко відмовився з нами зустрітися. Ми випадково знайшли докумеенти, які підтверджують, що екс-заступник голови Офісу президента свідчив у справі Дудіна. Саме він розповів слідчим про нібито відсторонення Синєгубова Дудіним в перші дні повномасштабного вторгнення. В офісі президента, нагадаю, такої інформації не мають. А звільнений з Офісу Кирило Тимошенко, виходить, що має? Чому Кирило Владленович відчув потребу розповісти про це слідчим? Ось версія самого Романа Дудіна

(Дудін з СІЗО) Конкретно за цією справою стоїть пан Татаров, пан Єрмак, пан Малюк, пан Кирило Тимошенко. Чому це відбулося. Ми почали документувати схему розкрадання гуманітарки. Гуманітарні вантажі заходили до міста Тернопіль. З міста Тернопіль вони вирушали до міста Дніпро. В місті Дніпрі вони перефасовувалися і відправлялися в інші регіони, в тому числі в місто Харків. Саме тому гуманітарної допомоги місцеві мешканці міста Харків фактично не отримували. А допомога. Тобто товари без акцизних марок почали масово з'являтися в супермаркетах, на ринках і так далі. Кирило Тимошенко більше зацікавлений в тому, щоб не вскрилися ці факти його розкрадань, які ми документували в Харківському регіоні

(закадр) Пізніше нам таки вдалось поговорити із самим Кирилом. Він не пригадує, чи давав свідчення проти Дудіна

(розмова з Тимогенком)

- Я, чесно кажучи, не хочу взагалі коментувати щось щодо його особистості чи його справи, тому що він намагається за рахунок якихсь піарних ходів щось собі для цього видобути. Тому мені це взагалі нецікаво. Навіть якщо я надавав якісь свідчення, це було дуже давно і якщо я їх надавав, то навіть я не можу про це сказати, чи не давати

(закадр) Причетність до розкрадання гуманітарної допомоги Тимошенко заперечив.

(розмова з Тимогенком)

- Всі справи, які були начебто з гуманітарною допомогою, начебто там чи я, чи хтось ще з Офісу, чи хтось з губернаторів обласних – я не чув жодного факту і жодного взагалі просування по цим справам. В жодній з областей

(закадр) Не варто думати, що Роман Дудін – безстрашний лицар, що сміливо виступив проти чистого зла. Безсумнівно, цей служитель контори теж має свої службові грішки. Але погодьтеся, обвинувачення виглядає якось дуже непевно. По всіх трьох пунктах обвинувачення, як мінімум, є задокументоване пояснення. Так само ми не хочемо бути адвокатами і Олега Кулініча, але в його справі факапів не менше. 5 квітня 2023 року СБУ та ДБР опублікували аудіозапис розмови Олега Кулініча та його нібито куратора з Москви, ексзаступника секретаря ради нацбезпеки і оборони Володимира Сівковича. З версією слідства Кулініч мав ввести агента Москви Охтніка до владних структур

(розмова Сивковича і Кулініча)

(Сивкович) А Департамент контрразведки полностью не его

(Кулініч) Ну, я скажу таким образом, я там плюс-минус удерживаю ****. Поэтому, ну, задача на это место вывести "Охотника" (экс-начальник ГУ ВБ СБУ Андрей Наумов, - ред.).

(Сивкович) На Департамент контрразведки или на первого зама, я не понял?

(Кулініч) На первого зама.

(Сивкович) Угу, ну, вместо Баранівського

(Кулініч) Который заберет под себя ДКР, да.

(Сивкович) А, когда все будет уже более-менее готово, оно быстро может быть, чя просто быстро не хочу, потому что вы кадры не поставите, хотя если "Охотника" убедите, что "Охотник"… Хотя бы "Охотника" поставьте первым замом… у нас времени очень мало, я тебе скажу. Там пару месяцев реально. За эти два месяца над быстро напихать людей и потом строить конструкцию на РНБО, иначе оно не полетит.

(зкадр) За однією із версій Охотнік – це сербський утікач Андрій Наумов. Але це не доведено. Тож насправді ідентифікація Охотніка, то питання на мільйон. Опубліковані розмови Кулініча і Сивковича записані нібито ще у 2019 на початку 20 років. Цікаво, що Кулініч тоді ще не працював у СБУ. Його призначили лише восени 20 року.

(лист Кулініча Громадському) З Іваном Бакановимя познайомився в період, коли він очолював виборчий штаб кандидата в презденти Володимира Зеленського. На його прохання і прохання інших предтавників Зеленського я був залучения до організації президентських виборів 19 року. Дружні стосунки з Бакановим я не підтримував. Мав виключно ділові взаємовідносини.

(закадр) З травня 2019 року за завданням спецслужб РФ Олег Кулініч введений до найближчого оточення керівництва Служби безпеки України. В жовтні 20-го Зеленський за пропозицією Баканова сам призначив Кулініча очільником Кримської Служби безпеки. То виходить, за версією ДБР, і Баканов, і Зеленський співпрацювали з ФСБ? Але ж сам Баканов не фігурує в жодному статусі в жодному кримінальному провадженні. На допити його теж не викликали. Так само в матеріалах справи Кулініча не фігурують і інші працівники СБУ, навіть ті, яких за версією слідства, лобіював Кулініч.

(Дмитро Паламарчук, адвокат Кулініча) Версія органу досудового розслідування з приводу того, що він вчинив державну зраду, а саме передавав відомості ці відомі розмови, які зараз публікують в інтернеті з Сивковичем, вони з’явилися вже після того, як його затримали. Взагалі дуже цікаво походження самого електронного носія, на якому знаходяться ці записи.

(закадр) Флешку з компроматом на Кулініча випадково знайшли у порожньому будинку у Києві. Обшук проводили у зовсім іншій справі, але єдине, що знайшли в покинутій будівлі, - ту саму флешку з розмовами Олега Кулініча затримали 16 липня 2022 року. Баканов про це дізнався вже по факту. Так само по факту наступного дня він дізнався і про своє звільнення.

(Зеленський) Сьогодні я ухвалив рішення про відсторонення від посад Генерального прокурора та про усунення голови Служби безпеки України.

(закадр) Після звільнення Баканов наче розчинився. За нашими даними, він досі живе в своєму будинку у передмісті Києва, ходить в супермаркет і грає в футбол. Лише в квітні цього року він зареєструвався як фізична особа-підприємець. Начебто збирається в оренду якусь нерухомість. В червні отримав посвідчення адвоката у Полтаві. Ми хотіли почути його версію подій у Службі на початку великої війни. Зрештою двоє його безпосередніх підлеглих обвинувачені у державній зраді. Ми телефонували йому безліч разів, ми писали йому в месенджери. Та ексочільник СБУ мовчить. Чи йому немає що сказати? Чи його безпека гарантована лише в обмінна мовчання? А поки мовчить Баканов, у Шевченківському суді міста Києва вже почали розглядати справу Дудіна. Ми поставили питання про роль друга президента в цій історії і самому Дудіну, і прокурорам, які в цій справі вже понад рік збирають докази і свідчення.

(суд) (нерозб)

(Дудін) Прокурор неодноразово заявляв в судових засіданнях про те, що вони будуть допитувати керівництво Служби безпеки України. Навіть аргументував це як підставу для тримання під вартою. Разом з тим жодного керівництво Служби безпеки України і зокрема Івана Баканова він не допитував. Наші клопотання він також ігнорував.

- Скажіть, будь ласка, чому пана Баканова немає як свідка, в будь-якому статусі в цій справі? чому він не був допитаний

- (прокурор) По-перше, це спілкування буде відбуватися в рамках процесу. І по-друге, якщо є питання безпосередньо до органу прокуратури, будь ласка, звертайтесь в пресслужбу

- Ми зверталися

- Вони повинні вам надати відповідь

(Дудін) Сегодня с утра встречались с губернатором и мэром. Сам разговор ни о чем. Но в конце встречи Олег Татаров и Василий Малюк пытались выяснить ситуацию в городе и области. Сегодня вас попытаются снять. Говорит, что планируют поставить Малюка, который является креатурой Татарова. Говорит, что сюда же ввязывается Арахамия и Тимошенко со своими грядками

(закадр) За нашими даними, принаймні до повномасштабного вторгнення Баканова ніхто всерйоз не сприймав. Про це офрек розповідають його колишні співробітники. Службою керували з Офісу президента і заступники Івана Геннадійовича бігали туди, як на сповідь, ігноруючи субординацію. Ми отримали цю інформацію одразу від кількох джерел. Одне з них - в самому Офісі президента. Саме Василь Малюк вів справу Кулініча ще з 21 року. Саме так сьогодні в Службі пояснюють часті походи нинішнього голови до Офісу президента за часів Баканова. Так, так. Вони цього точно не заперечують

(Малюк) Виконуємо доручення президента і змінюємо підходи до роботи. Не просто стримуємо ворога, а працюємо на випередження

(закадр) Пів року тому Василь Малюк отримав посаду. Тепер вже офіційно. До цього від моменту відсторонення Баканова він був лише виконувачем обов’язків. 40 років. генерал-майор. Служив в органах державної безпеки. Брав участь в АТО, навесні 2020 Малюк вперше став заступником голови СБУ, за рік Зеленський його звільнив. В Офісі президента відставку пояснили тим, що Малюк не впорався із завданням побороти контрабанду. У вересні 21-го Малюка помітили на дні народження Татарова. За кілька місяців він сплив у міністерстві внутрішніх справ, а з початком повномасштабного вторгнення на посаду заступника Баканова в СБУ

(Олег, колишній співробітник СБУ)Заступники ходили в обхід Баканова на доповідь до Татарова і другого заступника

- Заступники кого?

СБУ. Перший заступник, другий заступник. Вони ходили на доповідь кожен день. Кожен день ходять туди, доповідають, звичайно. Це інформація про те, що відбувається в країні. На 9 ранку вже має бути вся інформація, що відбувалося за ніч. Хто виїхав, хто втік, чутливі теми різні. Є Єрмак, да, який виставляє свою вертикаль жорстку своїх, які віддані йому і доповідають йому. Тому все, що відбувалося в СБУ, все знали в Офісі президента. Не може бути таке, щоб Баканов призначив Кулініча собі просто і він во всьому віноват, суперзрадник. Так це ж погоджувалося з Офісом президентом, це призначення

(Рахманін) Чи могли звітувати заступники Баканова комусь, я так розумію, що йдеться про Офіс президента, в Офісі президента – я не знаю. Коментувати мені це важко. Тому щ у мене такої інформації немає. Якщо це було, це порушення не лише принципу субординації, але й, підозрюю, нормативну базу. Але, думаю, цей порядок, він прописаний. І звітувати має голова Служби безпеки. Звітувати він має президенту. І там є куратори, умовно кажучи, які відповідають за певні напрямки. Якщо ми говоримо про Служби безпеки, наскільки я розумію, це відноситься до кластеру правоохоронних органів і судових, за які відповідає Татаров, якщо не помиляюсь. Чи мають вони звітувати Татарову? Ну, я не знаю, чи мають. Думаю, що ні. Наскільки Баканов був ефективним, дієвим головою СБУ? На мій погляд, він не був ефективним головою СБУ, там заступники поділили між собою сфери впливу і кожен з них певним кластером, певною цариною керував. А Іван Геннадійович уособлював голову СБУ, але не керував фактично. Це моє припущення. Воно може бути помилковим, але навіть спілкування з людьми, дотичними так чи інак до діяльності цієї організації, у мене справлялося саме таке враження.

(закадр) Ми кілька тижнів вели переговори з інформаційним департаментом Служби, аби з перших вуст отримати відповіді на поставлені у цьому розслідуванні запитання. Перш за все від самого Василя Малюка. Від СБУ ми отримали посилання на компліментарне інтерв’ю очільника Служби з Наталею Мосейчук в єдиному марафоні. Навіть тайм-коди нам прописали. Ось що голова контори розповів про Дудіна.

(Малюк) На другий день після 24 лютого накивав п’ятами в місто Київ і перебував тут аж до 2 березня. А коли вивели Кулініча в розпорядження за моєї ініціативи реалізували указ президента, то Дудін зрозумів, що він наступний і швидко повернувся до Харкова.

Твердження Малюка, прописане нам самим службовцями, не відповідає дійсності. Кулініча президент Зеленський звільнив з посади 2 березня 22 року. За день до того Дудін вже під’їжджав до Харкова, навіть фоточками свого управління з Бакановим ділився. Вочевидь Малюку не дуже хочеться прямо відповідати на наші запитання. Але офіційна версія сиплеться на очах. Ми надіслали запити в Офіс президента, Генпрокурора та ДБР. Ми спитали, чи допитували, чи допитували Баканова. ДБР обійшлись відпискою. В Офісі Генпрокурора нам відповіли: громадянина Б. не допитували. Серйозно. Так і написали. Людей, про яких ми питали, позначили першою літерою. Офіс президента вирішив нас проігнорувати. Та і навіщо відповідати на незручні запитання, якщо всі отримали все, що хтіли? Єрмак і Татаров – лояльного Малюка. Малюк – посаду. Баканов – безтурботне життя. Ще й бонусом два зрадники за гратами. І давайте припустимо, що і Дудін, і Кулініч насправді державні зрадники. То яку тоді мету переслідує ДБР, коли виставляє їм картонні звинувачення. Справи мають розвалитися в суді, щоб зрадники уникли покарання? Чи там насправді не все так однозначно?

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