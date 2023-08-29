ВАКС залишив під вартою "слугу народу" Гунька, якого спіймали на хабарі

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою народного депутата Анатолія Гунька, якого НАБУ і САП підозрюють в одержанні 85 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Суспільного.

Як зазначається, суд задовольнив клопотання прокурора і залишив нардепа в СІЗО із можливістю внесення застави 30 мільйонів гривень.

Гунько участь у засіданні брав по відеозв‘язку зі слідчого ізолятора. За клопотанням підозрюваного та адвокатів засідання частково закрили – в частині про стан здоров‘я нардепа.

Захист також попросив долучити нові докази та документи, яких нібито раніше не було, зокрема довідки щодо стану здоров‘я депутата.

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Адвокати вимагали змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт, бо "стан здоров'я Гунька унеможливлює його перебування під вартою без надання допомоги", або зменшити розмір застави із 30 мільйонів гривень, до 5,3 мільйона.

Гунько також просив змінити йому запобіжний захід.

"Коли мені обирали запобіжний захід, то прокурор завищив мінімум у 10 разів мій майновий стан. Щодо лікування мого, то воно мені вартує 20-25 тисяч гривень щомісяця. Я прошу, беручи до уваги мій стан здоров‘я, обрати запобіжний захід не пов‘язаний з триманням під вартою, щоб я міг вести те життя, яке збереже мій трансплантат та моє життя в цілому", — сказав нардеп.

Прокурор САП Ігор Ткач просив залишити запобіжний захід без змін і нагадав про ризики у справі, зокрема переховування підозрюваного, впливу на свідків та вчинення інших правопорушень.

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"Розмір застави є співмірним із майновим станом пана Гунька – обвинувачення надало докази, враховувались як офіційні доходи, які за 7-8 років склали 28 мільйонів гривень, так неофіційні, які зафіксовані в матеріалах. Крім того (Гунько – ред.) маючи два автомобілі готувався купувати третій" – сказав він.

Як відомо, нардепа від "Слуги народу" Анатолія Гунька 8 серпня 2023 року було викрито на отриманні 85 тис. доларів хабаря.

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