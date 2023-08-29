Українські воїни підняли прапор України на дачах між Антонівкою та Олешками на Херсонщині. ВIДЕО
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Українські бійці підняли українських прапор на лівому березі між Олешками та Антонівкою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час виконання бойового завдання бійці побачили флагшток із тризубом на кінці і вирішили додати туди ще й прапор України.
На записі, позаду бійців видно Антонівський міст та острови. Можна помітити наслідки потопу лівобережжя Херсонщини після підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС та обстрілів.