Українські воїни підняли прапор України на дачах між Антонівкою та Олешками на Херсонщині. ВIДЕО

Українські бійці підняли українських прапор на лівому березі між Олешками та Антонівкою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час виконання бойового завдання бійці побачили флагшток із тризубом на кінці і вирішили додати туди ще й прапор України.

На записі, позаду бійців видно Антонівський міст та острови. Можна помітити наслідки потопу лівобережжя Херсонщини після підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС та обстрілів.

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