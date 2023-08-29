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Українські воїни підняли прапор України на дачах між Антонівкою та Олешками на Херсонщині. ВIДЕО

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Українські бійці підняли українських прапор на лівому березі між Олешками та Антонівкою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час виконання бойового завдання бійці побачили флагшток із тризубом на кінці і вирішили додати туди ще й прапор України.

На записі, позаду бійців видно Антонівський міст та острови. Можна помітити наслідки потопу лівобережжя Херсонщини після підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС та обстрілів.

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Топ коментарі

  • Виктор Дийнега
    Кацапы уже в диком ужасе от нашего прапора размышляют как бы побыстрее свалить с области где этот прапор появился. Думаю что в ближайшее время появление украинского прапора для русни будет обозначать что нужно грести педалями и как можно подальше даже если ты находишься в Москве.
  • Хорунжий Сергій
    Дякую вам, хлопці!
  • Чайка Київ
    Героям слава !!!
    Бережи вас Господь, рідненькі
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