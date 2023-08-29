Кабмін дозволив ввозити донорську кров з-за кордону в разі надзвичайних ситуацій

Уряд дозволив постачання донорської крові та її компонентів в Україну з-за кордону у разі нагальної потреби чи за надзвичайних ситуацій.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство охорони здоров'я, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.

"Ухвалена сьогодні постанова — це превентивний документ на випадок загострення ситуації або виникнення надзвичайних обставин. Він передбачає можливість застосування механізму, який дозволяє уникнути випадків дефіциту крові. Вживаємо всіх заходів, аби за будь-яких умов система працювала безперебійно", - зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Зазначається, що з початку війни потреба в донорській крові та її компонентах в Україні зросла на понад 40%. Збільшення інтенсивності бойових дій на фронті, щоденні обстріли ворогом мирних міст призводять до суттєвого зростання потреб крові, яка критично необхідна для порятунку військових та цивільних українців.

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Наразі держава на 100% забезпечена донорською кров’ю завдяки регулярним донаціям небайдужих українців. Однак медична система має бути готовою до будь-яких надзвичайних ситуацій та терористичних актів рф.

У МОЗ наголошують, що рішення уряду дозволить ввозити кров та компоненти крові з-за кордону виключно на період воєнного стану або ж у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Кров та компоненти постачатимуться в Україну як гуманітарна допомога. Відповідальними за її отримання визначено Український центр трансплант-координації, який виконує функції Національного трансфузіологічного центру.

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