Кабмін дозволив ввозити донорську кров з-за кордону в разі надзвичайних ситуацій
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство охорони здоров'я, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.
"Ухвалена сьогодні постанова — це превентивний документ на випадок загострення ситуації або виникнення надзвичайних обставин. Він передбачає можливість застосування механізму, який дозволяє уникнути випадків дефіциту крові. Вживаємо всіх заходів, аби за будь-яких умов система працювала безперебійно", - зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Зазначається, що з початку війни потреба в донорській крові та її компонентах в Україні зросла на понад 40%. Збільшення інтенсивності бойових дій на фронті, щоденні обстріли ворогом мирних міст призводять до суттєвого зростання потреб крові, яка критично необхідна для порятунку військових та цивільних українців.
Наразі держава на 100% забезпечена донорською кров’ю завдяки регулярним донаціям небайдужих українців. Однак медична система має бути готовою до будь-яких надзвичайних ситуацій та терористичних актів рф.
У МОЗ наголошують, що рішення уряду дозволить ввозити кров та компоненти крові з-за кордону виключно на період воєнного стану або ж у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
Кров та компоненти постачатимуться в Україну як гуманітарна допомога. Відповідальними за її отримання визначено Український центр трансплант-координації, який виконує функції Національного трансфузіологічного центру.