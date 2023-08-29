Російському полковнику Бедрику, який закатував двох українців на Херсонщині, повідомлено про підозру, - СБУ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
За даними слідства, заступник командира 22-го армійського корпусу берегових військ РФ, полковник Віктор Бедрик на період окупації Херсона він став так званим "військовим комендантом Херсонської області" і виконував завдання Кремля щодо придушення руху опору в регіоні.
"Одразу після свого "призначення" російський посадовець віддав розпорядження про облаштування катівень на території захопленого на той час обласного центру. Рашисти звозили до застінків місцевих жителів, яких викрадали з приватних осель або прямо посеред вулиці, насамперед під час антиросійських мітингів. У камерах цих в’язниць людей били, застосовували до них струм, залишали без їжі та води, а також погрожували розстрілом. Одна з катівень була обладнана поверхом нижче "службового кабінету" Бедрика – у підвалі захопленої окупантами в Херсоні адміністративної будівлі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Бедрик не тільки спостерігав за тим, як його підлеглі знущаються з викрадених громадян, але й особисто брав участь у побитті потерпілих.
Встановлено, що рашист причетний до катування щонайменше 12 мирних жителів Херсонщини, які виступали проти окупаційного режиму рф. Двоє з цих потерпілих були закатовані до смерті.
"Щоб приховати воєнні злочини, російські загарбники записували у власних документах "судово-медичної експертизи", що "знайшли" загиблих "вже мертвими посеред міста". Через тортури та вбивства рашисти намагались зламати український супротив і змусити його учасників співпрацювати з агресором", - розповіли в СБУ.
Крім того, задокументовано злочинну діяльність "наглядача" за ув’язненими – Олександра Чичкана, який є підлеглим Бедрика.
Бедрику та його підлеглому Чичкану повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).