У Німеччині з нового року підвищать виплати біженцям з України

Із початку наступного року у Німеччині підвищать соціальні виплати, у т.ч. ті, що отримують біженці з України. Розмір допомоги зросте на 12% у зв’язку із інфляцією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У 2023 році в Німеччині почали виплачувати допомогу з безробіття Bürgergeld (громадянський дохід). Це виплати для людей, у кого дохід менший за прожитковий мінімум і нема роботи. Допомогу Bürgergeld у Німеччині отримують понад 5,5 млн людей. Ці ж виплати поширюються і на українських біженців.

З початку 2024 року розмір допомоги зросте. Зокрема, нові суми виплат будуть такі:

батьки-одинаки або самотні дорослі – 563 євро (зараз 502 євро);

діти до 6 років – 357 євро (зараз 318 євро);

діти віком 7-14 років – 390 євро (зараз 348 євро);

діти 15-18 років – 471 євро (зараз 420 євро);

Під час нарахування допомоги враховуються витрати на житло, доходи та активи вище певного порогу.

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