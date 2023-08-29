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У Німеччині з нового року підвищать виплати біженцям з України

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У Німеччині з нового року підвищать виплати біженцям з України
Із початку наступного року у Німеччині підвищать соціальні виплати, у т.ч. ті, що отримують біженці з України. Розмір допомоги зросте на 12% у зв’язку із інфляцією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У 2023 році в Німеччині почали виплачувати допомогу з безробіття Bürgergeld (громадянський дохід). Це виплати для людей, у кого дохід менший за прожитковий мінімум і нема роботи. Допомогу Bürgergeld у Німеччині отримують понад 5,5 млн людей. Ці ж виплати поширюються і на українських біженців.

З початку 2024 року розмір допомоги зросте. Зокрема, нові суми виплат будуть такі:

  • батьки-одинаки або самотні дорослі – 563 євро (зараз 502 євро);
  • діти до 6 років – 357 євро (зараз 318 євро);
  • діти віком 7-14 років – 390 євро (зараз 348 євро);
  • діти 15-18 років – 471 євро (зараз 420 євро);

Під час нарахування допомоги враховуються витрати на житло, доходи та активи вище певного порогу.

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Топ коментарі

  • Максим Пиховшек
    Они вообще тогда не вернутся в Украину.
  • Isaienko Vlad
    Платять навіть і тим, хто відкрито ненавидить Україну і жде в Німеччині «освободителя путина», але має український паспорт. На жаль всіх під одну гребінку
  • tomas marss
    22000 тис грн в місяць на дитину до 6 років платить чужа країна малим українцям.державне шобло казнокрадів в Україні дітям до трьох років виплачує 800грн.Питання про яке повернення може йти мова дурні зелені???Це просто не то що небезпечно сюди вертатись а й дуже не вигідно.Щоб наші діти повернулись тут має бути на 80% менше чиновників а допомога на дітей має хоча б на 100є бути більше ніж в бундесі.А це тільки економічна свобода а не то шо зараз на чолі з хетьманцевим другом сівковича!
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