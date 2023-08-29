Зеленський звільнив керівника СБУ на Закарпатті Борзілова

Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив начальника Управління СБУ в Закарпатській області Євгена Борзілова.

Відповідний указ опублікований на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Борзілов очолив управління СБУ в Закарпатській області в липні 2022 року. Борзілов до призначення на Закарпаття з 2019 року працював керівником обласного управління СБУ в Полтаві. Раніше — заступником начальника управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів СБУ.

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