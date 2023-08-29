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Зеленський звільнив керівника СБУ на Закарпатті Борзілова

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Зеленський звільнив керівника СБУ на Закарпатті Борзілова
Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив начальника Управління СБУ в Закарпатській області Євгена Борзілова.

Відповідний указ опублікований на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Борзілов очолив управління СБУ в Закарпатській області в липні 2022 року. Борзілов до призначення на Закарпаття з 2019 року працював керівником обласного управління СБУ в Полтаві. Раніше — заступником начальника управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів СБУ.

Також читайте: Зеленський призначив начальника Департаменту контррозвідки Поклада заступником глави СБУ

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Топ коментарі

  • Drbest Good b5ca3e0b
    Вова, а що там з Бакановым?!
  • Влад Казарецький 1e9f0fb9
    Зняв Борзілова призначить Дебілова,в Татарова повна кишеня такого "дефіцитного краму".
  • Viden
    Борзілов,Буданов, Баканов..."огласите весь список, пожалуйста!"
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