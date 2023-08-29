Унаслідок наїзду на російську міну на Херсонщині загинув тракторист
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Тракторист, який проводив польові роботи в районі Новопетрівки Херсонської області, загинув унаслідок наїзду на російську міну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.
"За даними слідства, 29 серпня близько 15:30 поблизу села Новопетрівка Бериславського району на ворожій міні підірвався водій трактора, який оборював поле", - ідеться в повідомленні.
Як зазначили у відомстві, чоловік дістав травми, не сумісні із життям.