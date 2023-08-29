Викрито злочинну групу, яка заволоділа майном аеропорту "Одеса" та доходом від його діяльності у розмірі 2,5 млрд грн, - НАБУ. ІНФОГРАФІКА

НАБУ і САП викрили злочинну групу, яка заволоділа майном КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" вартістю 118 млн грн та доходом від його діяльності протягом 2012-2022 рр. у розмірі понад 2,5 млрд грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Як встановило слідство, у 2011 році два відомі одеські бізнесмени організували схему заволодіння майном КП "Міжнародний аеропорт "Одеса". Для цього зареєстрували ТОВ, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою (ОМР), з розподілом часток 75% і 25% відповідно, з метою отримання у власність та подальшої приватизації майнового комплексу аеропорту вартістю близько 118 млн грн. Отримання згоди депутатів ОМР на створення товариства забезпечив тодішній міський голова, розповівши про нібито плани співзасновника інвестувати у розвиток аеропорту. Крім того посадовець вчинив службове підроблення, що надавало підконтрольному ТОВ право утворювати спільне з ОМР товариство в обхід конкурсу.

Важливо, що отримане у спільне користування майно аеропорту не підлягало приватизації, оскільки мало загальнодержавне значення, забезпечувало виконання функцій прикордонного і митного контролю. Ба більше, 535 одиниць основних засобів з 2488 переданих були аеродромними об’єктами, що забезпечують безпеку польотів та не могли бути відчуженими в принципі.

Крім того, за договором "інвестори" зобов’язувались внести статутний капітал у розмірі 355 млн грн, побудувати новий термінал і злітно-посадкову смугу. Проте більша частина внесених коштів через дії учасників схеми стала предметом застави та була заблокована банком, тобто не підлягала використанню. Новий термінал збудували за кредит, взятий під заставу майнового комплексу аеропорту, а злітно-посадкову смугу не починали будувати взагалі.

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В результаті реалізації схеми, як зазначають у НАБУ, її учасники заволоділи майном аеропорту на суму 118 млн грн та доходами від його діяльності у сумі понад 2,5 млрд грн.

Наразі про підозру повідомили:

двом одеським бізнесменам-співорганізаторам схеми – ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;

колишньому міському голові Одеси – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України;

колишньому в.о. заступника міського голови Одеси – ч. 5 ст. 191 КК України;

директору ТОВ – ч. 5 ст. 191 КК України.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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