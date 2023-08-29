Україна розвиватиме альтернативний морський шлях експорту, який не буде заручником російського шантажу, – Кулеба

Україна зацікавлена у відновленні функціонування Чорноморської зернової ініціативи, та водночас планує розвивати альтернативний шлях експорту агропродукції, яким уже скористалися два судна.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному з французькою колегою Катрін Колонна брифінгу в Парижі.

"Ми, безумовно, зацікавлені у відновленні функціонування Чорноморської зернової ініціативи. Але ми також, як держава, продемонстрували, що є альтернатива домовленостям із Росією. Є безпечний морський шлях, яким із українських портів вийшло два кораблі. Цей шлях не буде заручником російського шантажу", – сказав глава української дипломатії.

Він додав, що цей шлях може бути розвинений і зміцнений. Міністр зауважив, що це питання він обговорив із главою МЗС Франції.

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Своєю чергою міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна наголосила, що французька підтримка України посилюватиметься і триватиме доти, доки не буде зупинено російську агресію.

"Франція надаватиме Україні підтримку в усіх напрямках: політичному, економічному, гуманітарному, дипломатичному і, звичайно ж, військовому – щоб допомогти Україні забезпечити своє легітимне право на оборону. Ця підтримка не лише продовжуватиметься, а й посилюватиметься. Вона триватиме стільки, скільки це буде потрібно для того, щоб завдати поразки російській агресії", – сказала вона.

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Нагадаємо, Чорноморська зернова угода була укладена у липні 2022 року. Задля цього були підписані два документи: за участю ООН, Туреччини та України й окремо – ООН, Туреччини та РФ.

Дія угоди декілька разів продовжувалась. 17 липня Москва заявила про вихід із зернової угоди.

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