Швейцарія передасть Україні дистанційну машину для розмінування
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Уряд Швейцарії анонсував передачу Україні дистанційно керованої машини для розмінування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє, "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу швейцарського уряду.
Машину для розмінування передав Федеральному департаменту оборони, цивільного захисту та спорту Швейцарії фонд Swiss Digger.
Також Україна отримає комплект запчастин.
У швейцарському уряді зазначили, що відправка планується у вересні.
Вартість всього пакету допомоги становить 1,2 мільйона швейцарських франків (понад 1,3 мільйона доларів).
Зазначається, що експерти фонду Swiss Digger проведуть тренінги для українських фахівців на місці.