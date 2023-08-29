Швейцарія передасть Україні дистанційну машину для розмінування

Уряд Швейцарії анонсував передачу Україні дистанційно керованої машини для розмінування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє, "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу швейцарського уряду.

Машину для розмінування передав Федеральному департаменту оборони, цивільного захисту та спорту Швейцарії фонд Swiss Digger.

Також Україна отримає комплект запчастин.

У швейцарському уряді зазначили, що відправка планується у вересні.

Вартість всього пакету допомоги становить 1,2 мільйона швейцарських франків (понад 1,3 мільйона доларів).

Зазначається, що експерти фонду Swiss Digger проведуть тренінги для українських фахівців на місці.

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