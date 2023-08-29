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У Німеччині заарештовано бізнесмена за постачання в РФ комплектуючих для безпілотників "Орлан-10"

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У Німеччині заарештовано бізнесмена за постачання в РФ комплектуючих для безпілотників "Орлан-10"
У Німеччині арештовано громадянина ФРН російського походження за підозрою у постачанні Росії підсанкційних деталей для виробництва безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За даними прокуратури ФРН, Вальдемар В. є керівним директором двох компаній, які він заснував у землі Саар для міжнародної торгівлі електронними компонентами. У період з січня 2020 року по березень 2023 року він 26 разів експортував електронні компоненти для компанії в Росії, яка виробляє військову техніку та прилади. Серед них - безпілотник "Орлан-10", який зараз використовується російськими збройними силами в Україні. Компоненти, який постачав обвинувачений, є загальною частиною цього типу безпілотників і підпадають під дію Регламенту ЄС про ембарго щодо Росії.

Щоб обійти санкції ЄС, Вальдемар В. спочатку імпортував відповідні товари з-за кордону до Німеччини, а потім експортував їх до Росії – у деяких випадках через підконтрольну йому компанію в Баден-Вюртемберзі.

Після початку війни в Україні в лютому 2022 року Вальдемар В. переключився на транспортування товарів до Росії через Дубай і Литву, в тому числі за допомогою фіктивних одержувачів у третіх країнах.

Також читайте: Російські авіакомпанії змогли імпортувати запчастин на $1,2 мільярда в обхід санкцій, – Reuters

Загальна вартість незаконно вивезених комплектуючих становить приблизно 715 тисяч євро.

Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Так, баканов через богуслаєва поставив більше сотні моторів на літаки і гелікоптери на росію, які сьогодні скидають бомби на ЗСУ і мирні міста. Баканов призначив цілу мережу ворожих офіцерв ФСБ на генеральські посади в СБУ, які причетні до здачі півдня та інше, але він сьогодні займається бізнесом і немає у влади ніяких питань. Це той керівник СБУ, який прикривав російську церкву, який плював на українські закони... Це реальні ворожі Вальдемари в Україні.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    вальдемар, зачем в фонтан нырял?
  • Evgen Karpenko
    Гут-гут, Вольдемар!
    хоча у нас є свій Зе- Вольдемар...
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