У Німеччині заарештовано бізнесмена за постачання в РФ комплектуючих для безпілотників "Орлан-10"

У Німеччині арештовано громадянина ФРН російського походження за підозрою у постачанні Росії підсанкційних деталей для виробництва безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За даними прокуратури ФРН, Вальдемар В. є керівним директором двох компаній, які він заснував у землі Саар для міжнародної торгівлі електронними компонентами. У період з січня 2020 року по березень 2023 року він 26 разів експортував електронні компоненти для компанії в Росії, яка виробляє військову техніку та прилади. Серед них - безпілотник "Орлан-10", який зараз використовується російськими збройними силами в Україні. Компоненти, який постачав обвинувачений, є загальною частиною цього типу безпілотників і підпадають під дію Регламенту ЄС про ембарго щодо Росії.

Щоб обійти санкції ЄС, Вальдемар В. спочатку імпортував відповідні товари з-за кордону до Німеччини, а потім експортував їх до Росії – у деяких випадках через підконтрольну йому компанію в Баден-Вюртемберзі.

Після початку війни в Україні в лютому 2022 року Вальдемар В. переключився на транспортування товарів до Росії через Дубай і Литву, в тому числі за допомогою фіктивних одержувачів у третіх країнах.

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Загальна вартість незаконно вивезених комплектуючих становить приблизно 715 тисяч євро.