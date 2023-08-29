ЗСУ мають просування на Таврійському напрямку. За добу росіяни втратили 327 солдатів та 34 одиниці техніки, - Тарнавський

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський оприлюднив інформацію про наступ Сил оборони на південному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у його телеграмі.

У повідомленні зазначається: "Маємо просування на Таврійському напрямку. Ворога відкидаємо.

Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1200 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога склали 327 осіб (безповоротні - 91, поранені - 235, полон - 1). Знищено 34 одиниці військової техніки противника.

Зокрема, 4 танки, 8 ББМ, 3 артилерійські системи та міномети, 1 РСЗВ, 16 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки.

Також було знищено 2 склади боєприпасів та 3 пункти управління ворога".

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