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У середньому за добу на фронті втрачається 40-45 розвідувальних дронів, - Держспецзв’язку

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У середньому за добу на фронті втрачається 40-45 розвідувальних дронів, - Держспецзв’язку
У середньому за добу Сили оборони і безпеки України втрачають 40-45 розвідувальних дронів українського та іноземного виробництва.

Про це повідомив голова Держспецзв'язку України Юрій Щиголь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо говорити про розвідувальні дрони, то в середньому за добу наші Сили безпеки і оборони втрачають 40-45 дронів. Це і найбільш прості Mavic, Matrice, і великі професійні дрони українського та іноземного виробництва. Тому ними неможливо забезпечити такою кількістю одночасно, їх стільки не виробляють ні у світі, ні в Україні", - сказав Щиголь.

Голова Держспецзв'язку також повідомив, що на сьогодні законтрактовано понад 22 тис. ударних дронів, приблизно 15 тис. уже передано у Збройні сили України.

"Загалом на них із 40 млрд грн, виділених урядом, витрачено вже 25 млрд", - зазначив голова Держспецзв'язку. За його словами, "приблизно 180-200 тис. дронів за рік точно буде".

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Крім того, Щиголь повідомив, що за деякими типами дронів, як-от ударні коптери, виробництво зросло у більш як 100 разів за рік, а проєкт "Армія дронів" дав поштовх для розвитку технологій. "Ми робимо на сьогодні все можливе, щоб ми переважали над противником на полі бою в ударних і розвідувальних дронах", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Суслик Агроном
    АЛЕ РЕЗНІКОВ КРАДЕ ШВИДШЕ, ТОМУ ЇХ НЕ ВИСТАЧА...
  • ХОРТ
    Подякуйте АбРахамії і рЕзнікоФФу з ЧлЄрмаком і КО...
    А особисто Боневтіку...
  • Only
    До прикладу - морській дрон-камікадзе MAGURA V5 в листопаді 2022 року оцінювався в 10 млн. гривень, або приблизно $273 000 по курсу на той час, і він одноразовий, причому ціль вражається далеко не з першої спроби, тобто не кожним дроном.

    Чи є сенс їх виробляти так дорого? Однозначно так, бо навіть якщо з 10 дронів ціль вдасться вразити одному, то вартість ураженої техніки буде в сотню раз більшою, ніж вартість тих десяти дронів.

    Приблизно така сама ситуація і з повітряними дронами. Просто завдяки нашому Міноборони, і конкретно Курочці Рябій, ми втратили забагато часу перед тим, як дійшло наскільки це важливий елемент ******** війни. Причому важливі і потрібні не тільки ударні дрони, а вся лінійка - розвідувальні, ударні ( зі скиданням **********), одноразові камікадзе, на 5-7 км, на 10-30 км, оперативної дальності, далекої дальності - всі.

    І тут ще треба пам'ятати - все, що ми зараз запустимо в виробництво, і що буде використовуватись у війні, і покаже хороші результати - це наш ринок збуту як мінімум на найближчий десяток років, а люди, які їх створили і створюють, будуть і далі працювати над їх покращенням і новими функціями. Це те, що буде становити велику частину нашого військового експорту ще довгий час після Перемоги!
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