У середньому за добу на фронті втрачається 40-45 розвідувальних дронів, - Держспецзв’язку

У середньому за добу Сили оборони і безпеки України втрачають 40-45 розвідувальних дронів українського та іноземного виробництва.

Про це повідомив голова Держспецзв'язку України Юрій Щиголь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо говорити про розвідувальні дрони, то в середньому за добу наші Сили безпеки і оборони втрачають 40-45 дронів. Це і найбільш прості Mavic, Matrice, і великі професійні дрони українського та іноземного виробництва. Тому ними неможливо забезпечити такою кількістю одночасно, їх стільки не виробляють ні у світі, ні в Україні", - сказав Щиголь.

Голова Держспецзв'язку також повідомив, що на сьогодні законтрактовано понад 22 тис. ударних дронів, приблизно 15 тис. уже передано у Збройні сили України.

"Загалом на них із 40 млрд грн, виділених урядом, витрачено вже 25 млрд", - зазначив голова Держспецзв'язку. За його словами, "приблизно 180-200 тис. дронів за рік точно буде".

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Крім того, Щиголь повідомив, що за деякими типами дронів, як-от ударні коптери, виробництво зросло у більш як 100 разів за рік, а проєкт "Армія дронів" дав поштовх для розвитку технологій. "Ми робимо на сьогодні все можливе, щоб ми переважали над противником на полі бою в ударних і розвідувальних дронах", - сказав він.