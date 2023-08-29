Росіяни протягом дня двічі обстріляли Нікопольщину, - ОВА

Російські окупаційні війська протягом дня двічі обстрілювали Нікопольський район, понад 10 снарядів влучили на територію Нікополя і Марганецької громади, без жертв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Двічі за день Нікопольщина потрапляла під артилерійський вогонь. Понад 10 снарядів прилетіли до районного центру та Марганецької громади. Зайнялися будинок, господарська споруда та суха трава. Вогонь рятувальники вже загасили. Люди цілі", - написав він.

"У решті громад Дніпропетровщини сьогодні було спокійно", - додав голова ОДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі агресор обстріляв Нікополь та Марганецьку громаду Дніпропетровської області