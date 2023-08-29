У нас основний напрямок наступу - це Південь, у ворога - Схід, - Міноборони

ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку, а російські війська намагаються атакувати в в районі Авдіївки, Мар’їнки та Куп’янська.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас ситуація розвивається доволі динамічно на всіх напрямках. І якщо говорити про Схід, там непогано ми просуваємося по Бахмутському напрямку, це власне те, що найбільше ворогу дошкуляє, і тому вони намагаються відволікти наші зусилля на інших напрямках. Там ми рухаємось по південному флангу. Ми вже й так вийшли на багато пануючих висот, і власне ворог там у пастці, тому що вони із Бахмута вийти не можуть і повноцінно по самому місту просуватись теж не можуть. І там зараз найбільше говорять про бої в Кліщівці, Курдюмівці, Андріївці. Дійсно, там тривають бої. Потрошечки ми там просуваємось і там є у нас успіхи", - наголосила Маляр.

Що стосується Куп’янсько-Лиманського напрямку, заступниця міністра зазначила, що саме туди ворог намагається відволікати увагу, аби перетягнути підрозділи Сил оборони. "Була активізація, тижні два тому почалась дуже велика їх активність – обстріли, війська підтягнули. Наші їх дуже потужно зупинили і знищили. Вони відновлюються, здійснюють там зараз перегрупування і не полишають своїх планів туди рухатись", - додала Маляр.

Чиновниця також відзначила, що по північному кордону відбувається рух живої сили противника. "Росіяни перекидають свої війська в резерви тих підрозділів, які вони якраз використовують у наступі на Куп’янському і Лиманському напрямку. Це підтвердження того, що вони акцентують для себе ці напрямки", - зауважила заступниця міністра.

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Щодо ситуації на Сході Маляр відзначила, що в районі Авдіївки та Мар’їнки триває наступ ворога, який Сили оборони стримують.

"Ворог фактично Мар’їнку взяти під контроль не може, і це вже майже рік триває, на стільки потужно ми тримаємо оборону. Авдіївку вони хочуть оточити, вони навіть не збираються туди заходити, бо бояться зав’язнути в таких боях, як у Бахмуті, і по суті Авдіївка і Мар’їнка – це один з епіцентрів на Сході", - розповіла представник МО.

Заступниця міністра також наголосила, що якщо для ворога головним напрямком є Схід, то для Сил оборони України – Південь.

"У нас основний напрямок для наступу – це Південь. Якщо для ворога Схід і ми там переважно в обороні, окрім Бахмутського напрямку, то на півдні ворог в обороні. Запорізька область, Херсонська під обстрілами. По цих двох областях ворог в обороні. Це означає, що ми там здійснюємо наступальні дії", - зазначила Маляр.

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