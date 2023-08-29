ЗСУ втратили 5 із 71 танка Leopard 2 за час контрнаступу, - Forbes

За даними Forbes, за 13 тижнів контрнаступу на півдні та сході українська армія втратила лише п’ять із 71 наданих танка Leopard 2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

За даними видання, усі втрати Leopard 2 відбулися в квадраті площею близько 65 кв км, між Малою Токмачкою на півночі і Роботиним на півдні.

Дещо більше танків німецького виробництва — щонайменше 10 — зазнали пошкоджень. Але українці ремонтують пошкоджені танки у Польщі та Німеччині та повертають на фронт.

Що ще важливіше, за даними видання, майже кожен член екіпажу п’яти знищених танків — загалом 20 осіб — врятувався із своєї машини, перш ніж вона згоріла чи вибухнула.

Найважливішим для виживання екіпажів Leopard 2 журналісти називають те, що німецькі виробники танків KMW і Rheinmetall побудували спеціальні баштові відсіки для своїх 120-міліметрових боєприпасів, які під час удару вибухають назовні від екіпажу.

Російські танки, навпаки, зберігають боєприпаси під баштами танків. Коли боєприпаси детонують, башта — і три члени екіпажу — злітають в небо. Це головна причина, чому набагато легше пошкодити Leopard 2, ніж знищити і вбити його екіпаж. Тоді як чисте влучання в російський Т-72 може підірвати танк і знищити екіпаж.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Башту ворожого танка Т-72 від вибуху підкидає високо угору. ВIДЕО

За підрахунками Forbes, українські бригади все ще мають у своєму розпорядженні понад 50 діючих Leopard 2 із 71 з початкової партії.

Нова партія з 14 Leopard 2A4, яка має прибути на початку наступного року, має компенсувати ці втрати. Крім того, вже в дорозі, в тому числі 31 американський танк М1 Abrams, які мають ще більш важку броню, ніж більшість Leopard 2.

Українці також отримають щонайменше 165 німецьких Leopard 1A5. Але вони – на відміну від Leopard 2, Challenger 2 і M1 Abrams – мають мінімальний броньований захист.

Також читайте: Українські військові проходять навчання на танках Leopard 1 у Німеччині. ФОТО