ЗСУ втратили 5 із 71 танка Leopard 2 за час контрнаступу, - Forbes
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
За даними видання, усі втрати Leopard 2 відбулися в квадраті площею близько 65 кв км, між Малою Токмачкою на півночі і Роботиним на півдні.
Дещо більше танків німецького виробництва — щонайменше 10 — зазнали пошкоджень. Але українці ремонтують пошкоджені танки у Польщі та Німеччині та повертають на фронт.
Що ще важливіше, за даними видання, майже кожен член екіпажу п’яти знищених танків — загалом 20 осіб — врятувався із своєї машини, перш ніж вона згоріла чи вибухнула.
Найважливішим для виживання екіпажів Leopard 2 журналісти називають те, що німецькі виробники танків KMW і Rheinmetall побудували спеціальні баштові відсіки для своїх 120-міліметрових боєприпасів, які під час удару вибухають назовні від екіпажу.
Російські танки, навпаки, зберігають боєприпаси під баштами танків. Коли боєприпаси детонують, башта — і три члени екіпажу — злітають в небо. Це головна причина, чому набагато легше пошкодити Leopard 2, ніж знищити і вбити його екіпаж. Тоді як чисте влучання в російський Т-72 може підірвати танк і знищити екіпаж.
За підрахунками Forbes, українські бригади все ще мають у своєму розпорядженні понад 50 діючих Leopard 2 із 71 з початкової партії.
Нова партія з 14 Leopard 2A4, яка має прибути на початку наступного року, має компенсувати ці втрати. Крім того, вже в дорозі, в тому числі 31 американський танк М1 Abrams, які мають ще більш важку броню, ніж більшість Leopard 2.
Українці також отримають щонайменше 165 німецьких Leopard 1A5. Але вони – на відміну від Leopard 2, Challenger 2 і M1 Abrams – мають мінімальний броньований захист.