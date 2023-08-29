Росіяни вивозять дітей з окупованої Ясинуватої на Донеччині до Челябінська, - Центр нацспротиву

Окупанти вивозять дітей з окупованої РФ у 2014 році Ясинуватої (Донецька область) до Челябінська (РФ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що школярів вивозять через неможливість очного навчання й відмову від дистанційного. Проте вивозити вирішили не в Донецьк, де навчання триває, а у віддалений регіон РФ.

Отже, ідеться саме про навмисну депортацію українських дітей з метою їх подальшої асиміляції.

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Зауважимо, що дітей вивозять без батьків під наглядом "кураторів". Батьки ж можуть "виїхати за бажанням", але не секрет, що більшість батьків будуть змушені поїхати за дітьми.

У ЦНС повідомили, що мер Ясинуватої Дмитро Шевченко повідомив про те, що частина ясинуватівських школярів розпочне навчання у новому навчальному році у столиці регіону-куратора Челябінської області.

Ідеться про дітей, яких готові відпустити батьки. У супроводі з учнями поїдуть деякі вчителі.