Підозри у заволодінні аеропортом "Одеса" отримали Костусєв, Кауфман і Борухович, - ЦПК

Ексмер Одеси Костусєв та місцеві бізнесмени Кауфман і Борухович сьогодні отримали від НАБУ і САП підозри у справі заволодіння аеропортом "Одеса".

Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом підозри наразі отримали п’ять осіб. Костусєва, Кауфмана і Боруховича слідство називає співорганізаторами схеми.

Про сумнівне рішення Одеської міськради, завдяки якому бізнесмени заволоділи аеропортом, ЗМІ писали ще у 2011 році. Внаслідок того рішення 75% міжнародного аеропорту перейшло з власності територіальної громади до так званих приватних інвесторів. Під приватизацію потрапили навіть аеродромні об’єкти, що забезпечують безпеку польотів, що нібито прямо заборонено законом.

За договором "інвестори" мали внести 355 млн грн у статутний капітал спільного з містом підприємства, звести новий термінал і побудувати злітно-посадкову смугу. Проте її за десять років ніхто так і не побудував. Для унеможливлення повернення аеропорту у власність міста усе його майно заставили у банк для отримання кредиту, який не погашали взагалі.

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Вартістю аеропорту на момент відчуження становила 118 млн грн. За версією слідства, за останні десять років фігуранти також незаконно отримали понад 2,5 млрд грн доходу від діяльності аеропорту.

У ЦПК нагадують, що Кауфман та Борухович уже є клієнтами НАБУ по справі злочинної організації, яка нібито взяла під контроль Одеську міськраду.

"Кауфмана і Боруховича ще минулого року взяли під варту із альтернативною заставою у 129 і 124 млн грн відповідно. Гроші знайшлися майже одразу і вони одразу ж вийшли із СІЗО. Нещодавно у цій справі дивним рішенням відзначився ВАКС, завдяки чому Кауфман повернув собі закордонний паспорт", - йдеться у дописі.

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