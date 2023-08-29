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Резніков призначив Жумаділова головою Агенції ресурсного забезпечення ЗСУ

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Резніков призначив Жумаділова головою Агенції ресурсного забезпечення ЗСУ
Міністр оборони Олексій Резніков підписав указ про призначення Арсена Жумаділова головою Агенції ресурсного забезпечення армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Резніков повідомив на пресконференції, передає LB.ua.

"Досвід у нього (Жумаділова - Ред.) є. Довіра до нього є. Експертиза до нього є. Тому я переконаний, що ми будемо рухатися по цьому напрямку досить ефективно", — заявив він.

Резніков підписав відповідний указ 28 серпня.

Міністр оборони прогнозує, що Агенція ресурсного забезпечення армії запрацює вже восени цього року.

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Нагадаємо, Арсен Жумаділов – кримський татарин, народився в Сімферополі. Він є викладачем Києво-Могилянської академії. Жумаділов - перший і поки що єдиний обраний на конкурсі керівник Державного підприємства "Медичні закупівлі України". У 2022 році вступив до лав ЗСУ, займався темою закупівель у військово-медичній службі. З квітня 2023 року очолює команду з реформи державних закупівель у сфері оборони при Офісі з підтримки змін.

Жумаділов, коментуючи створення агенції державних закупівель у сфері оборони, зазначав, що це залежатиме від того, чи "ми дійсно матимемо підтримку з боку МОУ та уряду". Також він висловив думку, що можливий певний спротив з боку структурних підрозділів міністерства.

Топ коментарі

  • Maksym Kovalchuk
    Коли одна гнида назначає іншу довіри ні до кого немає.
  • Энди Мир
    Яка може бути довіра до будь-якої особи , яку призначає така корупційна гнида та нікчема?
  • Cep 00ba7a74
    "Досвід у нього (Жумаділова - Ред.) є. Довіра до нього є. Експертиза до нього є. Тому я переконаний, що ми будемо рухатися по цьому напрямку досить ефективно", - заявив він.
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    Це сказав злодюга і брехун Рєзніков. Ну-ну.....
    Сумніваюсь що порядна людина може чесно працювати під керівництвом Злодія і Брехуна.
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