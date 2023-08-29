Поліція відкрила кримінальне провадження щодо блогера Заволоки, який систематично ображав працівників ТЦК у Полтаві

Поліція відкрила кримінальне провадження стосовно фітнес-тренера і блогера Романа Заволоки, який систематично ображав працівників ТЦК та СП у Полтаві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інтернет-видання Полтавщина.

Зазначається, що Заволока знаходив на вулиці працівників військкомату, що роздавали повістки, ображав їх і знімав розмову на відео. Зокрема він плюнув і назвав "придурком" ветерана війни Олександра Мацька, який хотів вручити йому повістку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

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