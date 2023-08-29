Новини

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо блогера Заволоки, який систематично ображав працівників ТЦК у Полтаві

15 164114
Поліція відкрила кримінальне провадження щодо блогера Заволоки, який систематично ображав працівників ТЦК у Полтаві
Поліція відкрила кримінальне провадження стосовно фітнес-тренера і блогера Романа Заволоки, який систематично ображав працівників ТЦК та СП у Полтаві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інтернет-видання Полтавщина.

Зазначається, що Заволока знаходив на вулиці працівників військкомату, що роздавали повістки, ображав їх і знімав розмову на відео. Зокрема він плюнув і назвав "придурком" ветерана війни Олександра Мацька, який хотів вручити йому повістку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "На тебе служити, чи що? Вбивати людей за гроші!", - полтавський ухилянт провокував військових на конфлікт та показав їм нецензурний жест. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Олександр САТ РЕМ
    Не можу позитвно сказати про роботу ЦВК, але цей "блохер" ,явно перейшов межі
  • Mart 5f3448e7
    під Роботино його. Гранатами обв'язати та під танк.
  • Дмитрий Питалов d7355999
    Кацапчик, в нас немає східних сусідів! В нас криваві шизануті нелюді вороги за порєбріком!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини