Влада США погодила новий пакет допомоги Україні на $250 млн, - спікер Білого дому Карін Жан-П’єр

Влада США підготувала новий пакет військової допомоги Україні вартістю 250 млн доларів, до якого ввійдуть боєприпаси, ракети для систем ППО та обладнання для розмінування,

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на брифінгу заявила представник Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Сьогодні адміністрація Байдена і Гарріс оголосить про новий пакет військової допомоги для України", - підкреслила Жан-П'єр.

До нового пакета допомоги увійде додаткове обладнання для розмінування, ракети ППО, боєприпаси для артилерії та систем HIMARS, а також понад 3 млн боєприпасів для стрілецької зброї.

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