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Влада США погодила новий пакет допомоги Україні на $250 млн, - спікер Білого дому Карін Жан-П’єр

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Влада США погодила новий пакет допомоги Україні на $250 млн, - спікер Білого дому Карін Жан-П’єр
Влада США підготувала новий пакет військової допомоги Україні вартістю 250 млн доларів, до якого ввійдуть боєприпаси, ракети для систем ППО та обладнання для розмінування,

 Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на брифінгу заявила представник Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Сьогодні адміністрація Байдена і Гарріс оголосить про новий пакет військової допомоги для України", - підкреслила Жан-П'єр.

До нового пакета допомоги увійде додаткове обладнання для розмінування, ракети ППО, боєприпаси для артилерії та систем HIMARS, а також понад 3 млн боєприпасів для стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий оборонний пакет допоможе Україні захистити порти, - спікер Білого дому Карін Жан-П’єр

Топ коментарі

  • metal35
    Спасибо США
  • Evgen Karpenko
    Чим "патужніше" Зе-реформи,- тим меньше допомога...
  • Dan Dan 2bade173
    Разом з цим
    https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3491937/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/

    Буде 450млн в цьому місяці - в три рази менше чим в попередні місяці.
    Залишок коштів що виділив Конгрес десь 2млрд, та 4 тижні до кінця 2023 фінансовгого року, коли їх можна використовувати.

    Ймовірно, адміністрація вирішить не "розхитувати лодку" - та не витратить всі надані кошти.
    Краще попросити через місяць новий пакет, в який включити свої "забаганки" під видом допомоги України - тому що починається передвиборний рік
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