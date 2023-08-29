"В моїй роті майже не залишилось людей", - полонений росіянин зі 110 бригади ЗС РФ. ВIДЕО

Полонений оренбуржець зі 110-ї бригади армії РФ розповів про те, що його підрозділ кинули на передову, хоча командири обіцяли зовсім інше.

Повне інтерв'ю можна подивитися на ютуб каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

"Там тишина, там прилетов арты нету, просто приедете и будете наблюдать. Приехали вот, а оказалось все совсем по другому", - розповів полонений.

Каже, в інтернеті мало читав про війну, однак він намагався втекти з поля бою. Проте його спіймали та повернули.

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