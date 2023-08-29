З Роботиного евакуювали всіх цивільних. Сили оборони повністю звільнили село від окупантів, - ОВА

З визволеного від окупації села Роботине Запорізької області евакуювали усіх цивільних громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови Запорізької ОВА Руслана Мовчана в ефірі телемарафону.

"На сьогодні Роботине повністю звільнене. Проведена повна евакуація місцевих жителів з села Роботине. На сьогодні цивільне населення повністю евакуйоване", - заявив він.

За словами Мовчана, до окупації в селі проживали майже 500 людей. Коли ж населений пункт був захоплений росіянами, там проживало близько 10 осіб. Село зазнало значних руйнувань.

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Нагадаємо, 22 серпня стало відомо, що українські захисники з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців.

Вже наступного дня наші оборонці підняли український прапор над селом та опублікували відповідне відео.

28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила деокупацію Роботиного на Запоріжжі.