У Дніпрі поліцейський застрелив чоловіка, який напав на його колегу. ВIДЕО 18+

Правоохоронці у Дніпрі зупинили для перевірки автівку, через що між чоловіком та поліцейськими стався конфлікт. Патрульний застосував проти порушника табельну вогнепальну зброю, завдавши йому смертельного поранення.

У телеграм-каналі Оперативний ЗСУ повідомляють, що на проспекті Івана Мазепи патрульні зупинили автомобіль Jaguar для перевірки, інформує Цензор.НЕТ.

На записі видно, як поліцейські силою намагалися витягнути з машини жінку, яка була за кермом, але вона опиралась. У цей час із автівки вийшов чоловік, підбіг до поліцейських ззаду та почав відтягувати їх від жінки.

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За мить водій напав на патрульну та почав її бити, після чого напав на іншого поліціянта. В результаті бійки один з правоохоронців застосував табельну вогнепальну зброю проти порушника. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці.

Наразі на місці працюють всі відповідні служби - слідчо-оперативна група та криміналісти поліції, а також співробітники Державного бюро розслідувань.

"Керівництвом Нацполіції призначено службове розслідування за фактом застосування патрульним поліцейським табельної вогнепальної зброї. Наразі патрульні усунуті від виконання обов'язків", – заявили у Національній поліції України.

Смертельний конфлікт розпочався через начебто порушення водієм ПДР. У соцмережах публікують відеозапис камери спостереження з моментом можливого порушення.

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