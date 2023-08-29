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У Дніпрі поліцейський застрелив чоловіка, який напав на його колегу. ВIДЕО 18+

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Правоохоронці у Дніпрі зупинили для перевірки автівку, через що між чоловіком та поліцейськими стався конфлікт. Патрульний застосував проти порушника табельну вогнепальну зброю, завдавши йому смертельного поранення.

У телеграм-каналі Оперативний ЗСУ повідомляють, що на проспекті Івана Мазепи патрульні зупинили автомобіль Jaguar для перевірки, інформує Цензор.НЕТ.

На записі видно, як поліцейські силою намагалися витягнути з машини жінку, яка була за кермом, але вона опиралась. У цей час із автівки вийшов чоловік, підбіг до поліцейських ззаду та почав відтягувати їх від жінки. 

За мить водій напав на патрульну та почав її бити, після чого напав на іншого поліціянта. В результаті бійки один з правоохоронців застосував табельну вогнепальну зброю проти порушника. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці.

Наразі на місці працюють всі відповідні служби - слідчо-оперативна група та криміналісти поліції, а також співробітники Державного бюро розслідувань.

"Керівництвом Нацполіції призначено службове розслідування за фактом застосування патрульним поліцейським табельної вогнепальної зброї. Наразі патрульні усунуті від виконання обов'язків", – заявили у Національній поліції України.

Смертельний конфлікт розпочався через начебто порушення водієм ПДР. У соцмережах публікують відеозапис камери спостереження з моментом можливого порушення.

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Топ коментарі

  • Александр Заболотный a9a36662
    В США давно би застрелили…. В нас ще панькаються з бикам
  • lubava ffe54244
    Ну, що правильно зробив. Але в нас можуть влатати перевищення посадових обов'язків.
  • Петро Запорожченко 4d3c117e
    Водій бикував.Тепер більше не будє.
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