У Дніпрі поліцейський застрелив чоловіка, який напав на його колегу. ВIДЕО 18+
У телеграм-каналі Оперативний ЗСУ повідомляють, що на проспекті Івана Мазепи патрульні зупинили автомобіль Jaguar для перевірки, інформує Цензор.НЕТ.
На записі видно, як поліцейські силою намагалися витягнути з машини жінку, яка була за кермом, але вона опиралась. У цей час із автівки вийшов чоловік, підбіг до поліцейських ззаду та почав відтягувати їх від жінки.
За мить водій напав на патрульну та почав її бити, після чого напав на іншого поліціянта. В результаті бійки один з правоохоронців застосував табельну вогнепальну зброю проти порушника. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці.
Наразі на місці працюють всі відповідні служби - слідчо-оперативна група та криміналісти поліції, а також співробітники Державного бюро розслідувань.
"Керівництвом Нацполіції призначено службове розслідування за фактом застосування патрульним поліцейським табельної вогнепальної зброї. Наразі патрульні усунуті від виконання обов'язків", – заявили у Національній поліції України.
Смертельний конфлікт розпочався через начебто порушення водієм ПДР. У соцмережах публікують відеозапис камери спостереження з моментом можливого порушення.
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