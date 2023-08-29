Обговорили подальші кроки на шляху до НАТО, - Кулеба провів розмову із Столтенбергом
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом подальші кроки України на шляху до Альянсу, адаптовану річну національну програму та повноцінне розгортання ради Україна-НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х (колишній твіттер).
"Я поговорив з Єнсом Столтенбергом про подальші кроки України на шляху в НАТО. Обговорили адаптовану річну національну програму та повноцінне розгортання Ради Україна-НАТО. Я також поінформував генерального секретаря про підготовку України до першого Форуму оборонної промисловості", - написав Кулеба.