Новини • Війна

Не можна допустити перемоги Росії у війні проти України, - президент Чехії Павел

2 12516
Не можна допустити перемоги Росії у війні проти України, - президент Чехії Павел
Президент Чехії Петр Павел пояснив необхідність підтримки України тим, що агресивні російські дії загрожують підірвати чинний міжнародний порядок.

Про це Павел заявив у промові перед чеськими послами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Президент Чехії наголосив, що перемоги Росії у повномасштабній війні проти України не можна допустити, а "російська агресія і все більша асертивність загрожують підірвати міжнародний порядок, побудований на узгоджених правилах і співпраці".

"Ми вже маємо досвід, і не потрібно спекулювати на тому, що Росія ніколи не змириться з втратою політичного впливу на нашу країну. І також очевидно, що такий результат надихнув би інші країни, які думають так само, як Росія", – зазначив він.

Також читайте: Успіхи України до кінця 2023 року стануть основою для майбутніх переговорів, - Павел

Окремо Павел пояснив, що вважає підтримку України не лише солідарною та морально правильною, але й критично важливою для забезпечення безпеки Чеської Республіки. Він також закликав створити умови для того, щоб Україна стала повноправним членом ЄС і НАТО після завершення війни і виконання необхідних критеріїв.

Топ коментарі

  • ZoV KobZona
    Нужно не просто не допустить победы параши, нужен такой военный разгром параши, чтобы потомки того скота, который там останется в живых и через 1000 лет при развороте своей тупой башки на запад сразу получали инсульты и инфаркты.
  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    Дякую за це, але ще краще - скажи своєму прем'єру, що варіант "замороження" війни це взагалі не варіант, бо кацапи перегрупуються і вдарять знову через 5-10 років. Тому такі "варіанти" навіть озвучувати не можна! Жодних заморозок, відморозок і подібного!

    Кацапи відколупаються від України в єдиному випадку - якщо Україна вступить в НАТО. Скільки б вам боти не розповідали про "сцикливе НАТО", але напали не на невеликі балтійські країни, а на величеньку Україну.
    Саме тому жодних проміжних "тимчасових" варіантів не може бути (як оренда Криму - "демілітаризація роSSії в Криму" чи як там її нещодавно обізвали), бо в НАТО не приймають з непідконтрольними територіями, і не треба зараз про "ГДР/НДР", бо Німеччина тоді була офіційно поділена, на відміну від України.
  • Bob Fayn
    це повинні бути такі дії,які спрямовані на розвал рашки і повністю зміна імперської свідомості...як це сталось з Німеччиною..Перша світова війна нічого не навчила тоді почалась друга світова аж коли розділили Німеччину і вивітрили з голів їх дурість про вялічіє расси..от тоді сусіди заспокоїлись..З рашкою набагато складніше..від небажання світу розділити рашку до первісно-суспільного ,пещерного ладу самого народонасєлєнія рашки...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини