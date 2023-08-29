Не можна допустити перемоги Росії у війні проти України, - президент Чехії Павел

Президент Чехії Петр Павел пояснив необхідність підтримки України тим, що агресивні російські дії загрожують підірвати чинний міжнародний порядок.

Про це Павел заявив у промові перед чеськими послами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Президент Чехії наголосив, що перемоги Росії у повномасштабній війні проти України не можна допустити, а "російська агресія і все більша асертивність загрожують підірвати міжнародний порядок, побудований на узгоджених правилах і співпраці".

"Ми вже маємо досвід, і не потрібно спекулювати на тому, що Росія ніколи не змириться з втратою політичного впливу на нашу країну. І також очевидно, що такий результат надихнув би інші країни, які думають так само, як Росія", – зазначив він.

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Окремо Павел пояснив, що вважає підтримку України не лише солідарною та морально правильною, але й критично важливою для забезпечення безпеки Чеської Республіки. Він також закликав створити умови для того, щоб Україна стала повноправним членом ЄС і НАТО після завершення війни і виконання необхідних критеріїв.