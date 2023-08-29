Ігнат про авіатрощу на Житомирщині: літаки зіткнулися фактично на старті

Навчально-бойові літаки L-39 у Житомирській області зіткнулися фактично на старті. Проте всі деталі авіакатастрофи, в якій загинули троє пілотів, будуть відомі після завершення слідства Державним бюро розслідувань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Суспільному розповів речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Він наголосив, що йдеться про виконання пілотами бойового завдання.

"Був виліт, вони фактично на старті, коли вилетіли з аеродрому, зіткнулися. Коли летіли, виконували те завдання, яке поставили їм частина", – зазначив Ігнат. Що це за завдання, він відмовився деталізувати.

За його словами, літаки L-39 використовуються не лише для навчальних польотів, але і для виконання різних завдань.

"В нас зараз майже по всій території країни майже всі вильоти бойові, тому що йде війна", – додав речник.

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Юрій Ігнат розповів, що троє пілотів на двох літаках виконували маневри в парі.

"Польоти на групову злітаність – це одразу злітає два літаки. Це тактичний прийом, який потрібний для того, щоби воювати з окупантами. Чим ближче вони один біля одного в груповій злітаності, тим вони можуть бути менш помітними на радарах ворога", – зазначив він.

"Що саме стало причиною? Мені навіть досвідчені льотчики, дуже досвідчені, кажуть, що сказати важко. Треба розбиратися – бортові самописці, радіообмін, все це буде проаналізовано і буде надано цю інформацію, що відбувалось", – підкреслив речник Командування Повітряних сил.

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