Ракети АІМ-9М, боєприпаси та обладнання для розмінування, - Блінкен про черговий пакет допомоги Україні

Сполучені Штати Америки 29 серпня, оголосили про пакет військової допомоги Україні на 250 млн доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється з посиланням на офіційну заяву Ентоні Блінкена, розміщену на офіційному сайті Білого Дому.

У заяві Блінкена говориться: "Цей пакет містить важливі можливості для допомоги Україні на полі бою. Він включає в себе ракети AIM-9M для протиповітряної оборони, боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, обладнання для розмінування, Javelin та інші протитанкові системи та ракети, понад 3 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї, машини швидкої допомоги, підривні боєприпаси для ліквідації перешкод, а також запасні частини, послуги, навчання та транспортування.

Цей пакет озброєнь і техніки, який оцінюється в 250 мільйонів доларів, реалізується в рамках раніше передбаченої для України допомоги".

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