У Харкові школярі навчатимуться у метро

Заклади загальної середньої освіти у Харкові почнуть навчальний рік у дистанційному режимі. Паралельно з цим працюватиме офлайн-формат, згідно з яким кілька разів на тиждень діти очно відвідуватимуть заняття у безпечних приміщеннях метрополітену.