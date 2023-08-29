У Харкові школярі навчатимуться у метро
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Заклади загальної середньої освіти у Харкові почнуть навчальний рік у дистанційному режимі. Паралельно з цим працюватиме офлайн-формат, згідно з яким кілька разів на тиждень діти очно відвідуватимуть заняття у безпечних приміщеннях метрополітену.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
У Харкові сформовано вже 60 таких класів на 1003 дитини.
Підготовка відповідних приміщень ще триває. В них буде забезпечено вентиляцію з рекуперацією повітря, опалення, звукоізоляцію, ремонт у класних кімнатах та вбиральнях.