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ДБР розпочало розслідування інциденту в Дніпрі, коли від рук поліціянта загинула людина

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ДБР розпочало розслідування інциденту в Дніпрі, коли від рук поліціянта загинула людина
Працівники ДБР, за сприяння Нацполіції, оперативно розпочали розслідування інциденту, що стався у Дніпрі за участю працівника правоохоронного органу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

У повідомленні зазначається: "Під час патрулювання він застосував табельну зброю, що призвело до загибелі людини.

Попередньо встановлено, що правоохоронці намагались зупинити елітне авто у середмісті Дніпра, водій якого, за наявними даними, ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху. Після зупинки автомобіля, чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння.

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Під час інциденту правоохоронець застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень водій авто помер.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України. Вивчаються всі обставини інциденту.

Вирішується питання про затримання правоохоронця та повідомлення йому про підозру.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура".

Топ коментарі

  • sergej gorin
    Поліціанту респект. На одно бидло меньше, країна очистилась.
  • Vladyslav Novikov
    Твою ж мать!!!
    Где открытое уголовное дело против кобылы "за сопротивление сотруднику полиции"?
    Где открытое уголовное дело "за нападение на сотрудника полиции"?
    Где открытое уголовное дело "за вождение транспортного средства в стадии алкогольного опьянения и создание аварийной ситуации"?
    Или Украина - это страна оправдания подонков и мразей всех мастей? И кто вообще этот водятел? Нужный человек, чей-то сынулька или просто тварь?
  • Павло Мокрицький 33213b33
    Війна, повний ігнор пдр водіями, вимог зупинки, хамство поліцейським, нокаут патрульної водієм...шозанах робиться??? Забулись як на початку війни всі тихенько їздили, всіх пропускали, всім допомагали чи около, на всі вимоги (звісно незаконні) на блокпостах - і паспорти і смартфони ТРО показували? Що значить "нокаут патрульної" серед білого дня цивільним? 😬 Пристрелили як собаку - і не шкода
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