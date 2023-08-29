ДБР розпочало розслідування інциденту в Дніпрі, коли від рук поліціянта загинула людина

Працівники ДБР, за сприяння Нацполіції, оперативно розпочали розслідування інциденту, що стався у Дніпрі за участю працівника правоохоронного органу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

У повідомленні зазначається: "Під час патрулювання він застосував табельну зброю, що призвело до загибелі людини.



Попередньо встановлено, що правоохоронці намагались зупинити елітне авто у середмісті Дніпра, водій якого, за наявними даними, ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху. Після зупинки автомобіля, чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння.

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Під час інциденту правоохоронець застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень водій авто помер.



Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України. Вивчаються всі обставини інциденту.

Вирішується питання про затримання правоохоронця та повідомлення йому про підозру.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура".