ДБР розпочало розслідування інциденту в Дніпрі, коли від рук поліціянта загинула людина
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
У повідомленні зазначається: "Під час патрулювання він застосував табельну зброю, що призвело до загибелі людини.
Попередньо встановлено, що правоохоронці намагались зупинити елітне авто у середмісті Дніпра, водій якого, за наявними даними, ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху. Після зупинки автомобіля, чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння.
Під час інциденту правоохоронець застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень водій авто помер.
Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України. Вивчаються всі обставини інциденту.
Вирішується питання про затримання правоохоронця та повідомлення йому про підозру.
Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура".