Росіяни протягом 29 серпня здійснили 15 обстрілів Сумщини, зафіксовано 110 вибухів, - ОВА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА.
У повідомленні зазначається:
"Свеська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).
- Новослобідська громада: зафіксовано гранатометний обстріл (АГС) (3 вибухи), унаслідок чого пошкоджено трактор.
- Великописарівська громада: був гранатометний обстріл (АГС) (5 вибухів).
- Хотінська громада: росіяни били з гранатометів (АГС) (22 вибухи), мінометів (23 вибухи) та артилерії (САУ) ( 17 вибухів).
- Дружбівська громада: ворог здійснив мінометний обстріл (8 вибухів).
- Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (7 вибухів).
- Білопільська громада: 11 мін скинули росіяни на територію громади.
- Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів), унаслідок чого пошкоджено приватний будинок".