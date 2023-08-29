Росіяни протягом 29 серпня здійснили 15 обстрілів Сумщини, зафіксовано 110 вибухів, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 110 вибухів. Обстрілів зазнали Свеська, Новослобідська, Хотінська, Великописарівська, Дружбівська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Білопільська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА.

У повідомленні зазначається:

"Свеська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).

- Новослобідська громада: зафіксовано гранатометний обстріл (АГС) (3 вибухи), унаслідок чого пошкоджено трактор.

- Великописарівська громада: був гранатометний обстріл (АГС) (5 вибухів).

- Хотінська громада: росіяни били з гранатометів (АГС) (22 вибухи), мінометів (23 вибухи) та артилерії (САУ) ( 17 вибухів).

- Дружбівська громада: ворог здійснив мінометний обстріл (8 вибухів).

- Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (7 вибухів).

- Білопільська громада: 11 мін скинули росіяни на територію громади.

- Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів), унаслідок чого пошкоджено приватний будинок".

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