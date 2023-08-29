Це те, чого потребують наші воїни, - Зеленський подякував США за новий пакет допомоги

Президент Володимир Зеленський подякував США та президенту Джо Байдену за новий пакет оборонної допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у соцмережі Х.

"Вдячний всьому американському народу, Конгресу та особисто президенту Джозефу Байдену за новий пакет оборонної допомоги Україні", - написав Зеленський.

За його словами, серед допомоги - артилерія, ракети, боєприпаси для "Хаймарсів", обладнання для розмінування - все те, чого потребують українські військові.

"Свобода потребує захисту, і цей захист міцніє", - наголосив глава держави.

Як повідомлялося, США оголосили про новий пакет додаткової військової допомоги Україні на суму $250 млн, який включає різні боєприпаси, техніку та запчастини до неї, а також навчання персоналу.