Через війну українські школярі демонструють втрату знань, - ЮНІСЕФ

Українські діти демонструють втрату знань, оскільки війна зриває навчальний процес.

Про це заявила директорка Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ у Європі та Центральній Азії Реджина Де Домініцис, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"В Україні атаки на школи не припиняються, залишаючи дітей у глибокому стресі та без безпечного місця для навчання. Це призвело до того, що українські діти не лише не можуть досягти успіхів у навчанні, але й не можуть закріпити те, чого вони навчилися, коли їхні школи функціонували повноцінно", - пояснила Де Домініцис.

У ЮНІСЕФ зазначають, що 57 відсотків учителів повідомили щодо погіршення навичок учнів з української мови, до 45 відсотків - про зниження математичних навичок та до 52 відсотків щодо зниження навичок володіння іноземною мовою.

За даними Дитячого фонду ООН, лише третина дітей молодшого та середьного віку повністю навчаються офлайн. Ще третина навчається у змішаному форматі - і онлайн, і офлайн, а третина - тільки онлайн.

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Щодо дітей дошкільного віку, то, як повідомляють в ЮНІСЕФ, дві третини з них не відвідують навчальні заклади. На прифронтових територіях три чверті батьків кажуть, що їхні діти не відвідують дошкільні заклади.

Де Домініцис також заявила, що понад 1300 шкіл в Україні були "повністю зруйновані", а інші сильно пошкоджені і не можуть бути використані.

Представниця ЮНІСЕФ також повідомила, що за даними фонду, у семи країнах понад половина дітей-біженців з України не зараховані до національних систем освіти. Про які саме країни йдеться, у ЮНІСЕФ не повідомили.

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