Поліціянта, який застрелив нетверезого водія у Дніпрі - затримано. Триває слідство, - прокуратура. ФОТО

Дніпропетровська обласна прокуратура затримала поліцейського, який застрелив п’яного водія, що чинив опір правоохоронцям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці обласної прокуратури.

У повідомленні зазначається: "За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України).

За даними слідства, в одному із районів м. Дніпра двоє патрульних поліцейських зупинили авто, в якому перебували неповнолітні діти.

На вимогу вийти із авто водій та пасажири відмовились.

Правоохоронці почали силою витягували потерпілих із авто та використали газовий балончик.

Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та здійснив три постріли у спину пасажиру.

Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці.

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Наразі причетного до перевищення службових повноважень правоохоронця затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення про підозру.

Слідство триває, наразі з’ясовуються всі обставини справи.

Досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід – співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України".

Як повідомляв Цензор.НЕТ 29 серпня правоохоронці у Дніпрі зупинили для перевірки автівку, через що між чоловіком та поліцейськими стався конфлікт. Патрульний застосував проти порушника табельну вогнепальну зброю, завдавши йому смертельного поранення.

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Згодом у соцмережах опублікували фото поліціянткині, яка здійснила три постріли.