Британія навчає шістьох хірургів із України для операцій з відновлення зовнішнього вигляду поранених

Шестеро українських медиків розпочали навчання у Великій Британії з реконструктивної хірургії – лікування, призначеного для відновлення зовнішнього вигляду та функціонування тіла.

Про це повідомило Міністерство оборони Британії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Навчання українських медиків тривали в госпіталі Фрімана в англійському місті Ньюкасл-апон-Тайн та Королівському госпіталі Вікторії в Ньюкаслі. Там вони спостерігали за хірургічними операціями в операційній Національної служби охорони здоров'я Британії.

Подальші навчання відбуватимуться в британському Королівському центрі військової медицини, що в госпіталі імені королеви Єлизавети в Бірмінгемі. Там лікуються поранені військовослужбовці, евакуйовані з-за кордону.

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З британського боку групу навчання українських медиків очолив підполковник Джеймс Баден, фахівець із реконструктивної хірургії після бойових поранень. До складу української групи входять і військові, й цивільні фахівці. Зазначається, що навчання допоможе покращити операції з відновлення військових та цивільних, які зазнали поранень у результаті бойових дій в Україні.