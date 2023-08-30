Протягом минулої доби авіація та артилерія ЗСУ уразили 8 районів зосередження окупантів, 4 позиції ЗРК та вогнеметну систему, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 28 серпня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок" противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби авіація та артилерія ЗСУ уразили 10 районів зосередження росіян, 3 артилерійські засоби, 2 станції РЕБ, 1 ЗРК та 1 склад, - Генштаб