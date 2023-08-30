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Російські ЗМІ повідомляють про пошкодження на аеродромі Пскова 4 військово-транспортних літаків Іл-76

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Російські ЗМІ повідомляють про пошкодження на аеродромі Пскова 4 військово-транспортних літаків Іл-76
Внаслідок атаки невідомих безпілотників на військовий аеродром у російському Пскові пошкоджено як мінімум 4 літаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.

У повідомленні зазначається: "Чотири літаки Іл-76 пошкоджені в Пскові після атаки безпілотників на військовому аеродромі, повідомили в екстрених службах".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше вночі 30 серпня у російському Пскові в районі військового аеродрому лунали вибухи.

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Топ коментарі

  • Oleksiy Tym
    велика подяка і пошана виконавцям!
  • Stepan Kruchkovskii f9f988b9
    Место базирования транспортной авиации и не только.Если кацап пишет 4 повредили....значит згорило 8 полностью.Чудова робота ЗСУ.
  • Сергей Середа
    Отлично
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