Російські ЗМІ повідомляють про пошкодження на аеродромі Пскова 4 військово-транспортних літаків Іл-76

Внаслідок атаки невідомих безпілотників на військовий аеродром у російському Пскові пошкоджено як мінімум 4 літаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.

У повідомленні зазначається: "Чотири літаки Іл-76 пошкоджені в Пскові після атаки безпілотників на військовому аеродромі, повідомили в екстрених службах".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше вночі 30 серпня у російському Пскові в районі військового аеродрому лунали вибухи.