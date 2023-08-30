Європейська комісія готова запропонувати план використання заморожених активів РФ

Єврокомісія найближчим часом готова зробити юридично обґрунтовану пропозицію щодо використання заморожених активів РФ, яка враховуватиме позиції держав-членів Євросоюзу.

Про це заявив офіційний представник Єврокомісії Крістіан Віганд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Єврокомісія працювала над цим питанням із іспанським головуванням Ради ЄС з метою вивчення різних шляхів його вирішення.

"Ми можемо зробити юридичну пропозицію, яка враховує обмін думками з державами-членами ЄС. Ідуть інтенсивні контакти з нашими партнерами щодо G7, тому що важливо забезпечити хорошу міжнародну координацію", - заявив Віганд під час брифінгу в Брюсселі.

Водночас представник Єврокомісії не став уточнювати, коли саме буде зроблено пропозицію щодо використання заморожених російських активів.

Він додав, що лідери країн ЄС обговорювали це питання на засіданні Євроради. За його словами, законодавча пропозиція щодо використання заморожених російських активів на користь України може бути висунута Єврокомісією восени

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