Вибухи пролунали у Києві під час повітряної тривоги: Після падіння уламків загинули 2 особи, ще 3 дістали поранення (оновлено)

У Києві під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів. Відомо про падіння уламків у двох районах столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Вибухи пролунали близько 5 ранку.

Мер Віталій Кличко повідомив про падіння уламків у Шевченківському та Дарницькому районах столиці.

"Пожежно-рятувальні служби гасять пожежу в Дарницькому районі, де палає після падіння уламків на дах торгового приміщення. Та в Шевченківському районі, де виникло загоряння в адмінбудівлі", - йдеться в повідомленні очільника міста.

Також, за словами Кличка, виявлено ще одне місце падіння уламків у Шевченківському районі. Там є загоряння на відкритій місцевості.

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У Шевченківському районі медики госпіталізували одну постраждалу. 24-річна дівчина дістала різані рани від уламків скла.

У КМВА пізніше заявили, що внаслідок падіння уламків в Шевченківському районі Києва, на територію підприємства, попередньо, загинуло 2 людини. Ще одна особам отримала ушкодження.

Очільник столиці Кличко поінформував, що внаслідок атаки РФ на Київ загинули 2 особи, ще 2 дістали поранення.

У КМВА заявили, що над Києвом збили понад 20 ворожих цілей - ракети та БПЛА.

"Спершу рашисти застосували ударні БпЛА (попередньо, баражуючі боєприпаси "Shahed"). Кілька груп дронів прямували на Київ з різних напрямків. Невдовзі на столицю полетіли ракети, запущені із бортів стратегічної авіації Ту-95мс", - йдеться в повідомленні.

Пізніше у КМВА уточнили, що кількість поранених зросла до 3 осіб. Загинули два охоронці підприємства - 26 та 36 років.

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