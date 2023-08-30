Вибухи пролунали у Києві під час повітряної тривоги: Після падіння уламків загинули 2 особи, ще 3 дістали поранення (оновлено)
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Вибухи пролунали близько 5 ранку.
Мер Віталій Кличко повідомив про падіння уламків у Шевченківському та Дарницькому районах столиці.
"Пожежно-рятувальні служби гасять пожежу в Дарницькому районі, де палає після падіння уламків на дах торгового приміщення. Та в Шевченківському районі, де виникло загоряння в адмінбудівлі", - йдеться в повідомленні очільника міста.
Також, за словами Кличка, виявлено ще одне місце падіння уламків у Шевченківському районі. Там є загоряння на відкритій місцевості.
У Шевченківському районі медики госпіталізували одну постраждалу. 24-річна дівчина дістала різані рани від уламків скла.
У КМВА пізніше заявили, що внаслідок падіння уламків в Шевченківському районі Києва, на територію підприємства, попередньо, загинуло 2 людини. Ще одна особам отримала ушкодження.
Очільник столиці Кличко поінформував, що внаслідок атаки РФ на Київ загинули 2 особи, ще 2 дістали поранення.
У КМВА заявили, що над Києвом збили понад 20 ворожих цілей - ракети та БПЛА.
"Спершу рашисти застосували ударні БпЛА (попередньо, баражуючі боєприпаси "Shahed"). Кілька груп дронів прямували на Київ з різних напрямків. Невдовзі на столицю полетіли ракети, запущені із бортів стратегічної авіації Ту-95мс", - йдеться в повідомленні.
Пізніше у КМВА уточнили, що кількість поранених зросла до 3 осіб. Загинули два охоронці підприємства - 26 та 36 років.