Наслідки атаки БПЛА на Росію: Пожежа у військовій частині Пскова, знищено до 4 літаків Іл-76. ВIДЕО
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У низці російських регіонів повідомлялося про вибухи через атаку безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, за даними росЗМІ, у Пскові було знищено від 2 до 4 великих транспортних літаків Іл-76 з 334-го авіаполку. Також виникла пожежа у військовій частині 64044 - 2-ї бригади спецназу ГРУ РФ. В аеропорту Пскова також була пожежа.
У Брянську безпілотник впав на підприємство, що спеціалізується на випуску мікроелектроніки для Іскандерів та Панцирів - "Кремній ЕЛ". Там почалась пожежа.
Про вибухи повідомляли російські ЗМІ в Орловській області, а також в Рязанській та Тульській.
Також "влада" окупованого Севастополя про атаку на бухту.