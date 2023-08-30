Наслідки атаки БПЛА на Росію: Пожежа у військовій частині Пскова, знищено до 4 літаків Іл-76. ВIДЕО

У низці російських регіонів повідомлялося про вибухи через атаку безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, за даними росЗМІ, у Пскові було знищено від 2 до 4 великих транспортних літаків Іл-76 з 334-го авіаполку. Також виникла пожежа у військовій частині 64044 - 2-ї бригади спецназу ГРУ РФ. В аеропорту Пскова також була пожежа.

У Брянську безпілотник впав на підприємство, що спеціалізується на випуску мікроелектроніки для Іскандерів та Панцирів - "Кремній ЕЛ". Там почалась пожежа.

Про вибухи повідомляли російські ЗМІ в Орловській області, а також в Рязанській та Тульській.

Також "влада" окупованого Севастополя про атаку на бухту.

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