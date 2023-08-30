Білий дім про ліквідацію Пригожина: Кремль має довгу історію вбивства опонентів

У Білому домі прокоментували ліквідацію ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News, про це заявила представниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Ми всі знаємо, що Кремль має довгу історію вбивства опонентів", - сказала вона.

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака, імовірно, був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер", підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".

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