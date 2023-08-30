Білий дім про ліквідацію Пригожина: Кремль має довгу історію вбивства опонентів
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У Білому домі прокоментували ліквідацію ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News, про це заявила представниця Білого дому Карін Жан-П'єр.
"Ми всі знаємо, що Кремль має довгу історію вбивства опонентів", - сказала вона.
Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.
Разом з Пригожиним на борту літака, імовірно, був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.
За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.
Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер", підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".